Авторы SpaceCraft рассказали о своей космической игре, в которой игрокам предстоит найти новый дом для человечества

В Shiro Games (создатели Northgard, Wartales и Dune: Spice Wars) рассказали подробнее про свою новую игру SpaceCraft, которую недавно показали на PC Gaming Show. Глава студии Николя Канасс ответил на некоторые вопросы, так что теперь мы знаем чуточку больше об этом проекте.

Это будет онлайн-игра, где можно исследовать космос и строить всякие штуки. Вся особенность в том, что игроки будут летать по огромной галактике, искать ресурсы и возводить базы. Ну и конечно же улучшать свои корабли, объединяться с другими игроками и торговать. Также какой-то сюжет обещают: человечество спаслось от каких-то Треножников через загадочный портал и теперь пытается обжиться на новом месте. Если вам интересно, на что это будет похоже, то создатели вдохновлялись Elite Dangerous, Satisfactory, Space Engineers и другими подобными играми. Но обещают сделать что-то своё, не просто копию.

Главный упор в игре сделали на крафт и производство. С монстрами и пиратами, конечно, тоже можно подраться, но создатели хотят, чтобы игроки больше дружили и соревновались в торговле, а не гоняли друг друга по всему космосу. Также в студии особо подчеркнули, что не хотят делать обычную MMO. Да, это будет онлайн-мир с кучей игроков на серверах, но если хочется просто летать одному и строить базы где вздумается — пожалуйста. Правда, свой сервер поднять не получится, поэтому играть придётся только на официальных.

Бегать по базам и планетам можно будет как от первого лица, так и от третьего. А вот управлять кораблём пока что придётся только со стороны. Хотя разработчики знают, что все хотят вид из кабины пилота, так что, может, ещё добавят.

Игру собираются поддерживать подолгу, выпуская обновления несколько раз в год. При этом не хотят превращать её в типичную игру-сервис, где каждую неделю что-то меняется. Закрытое тестирование должно начаться в первой половине 2025 года, а ранний доступ откроют, скорее всего, ближе к концу того же года.

Пока что SpaceCraft делают только для компьютеров, про консоли речи нет. Зато обещают сразу восемь языков, включая русский.