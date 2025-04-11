Авторы SpaceCraft выпустили новый блог, в котором рассказали куда девать добытую руду

Создатели космического симулятора SpaceCraft выкатили третий блог, где рассказали о первых шагах после добычи ресурсов. Если коротко, то тут пойдёт речь о том, что делать с добытыми в прошлый раз железом и медью, когда вы вернётесь на станцию Вавилон 7.

Как пристыковаться

Для стыковки к станции достаточно влететь в ангар или просто нажать Е в зоне действия дока. Ну а дальше автоматика всё сделает сама. Кстати, станция может принять любое количество кораблей, создавая новые доки по мере необходимости.

Система Разрешений

После стыковки нам предлагают нажать P и открыть меню Разрешений — суть та же, что и в любой другой игре с деревом технологий. Разблокировал одно — получил доступ к другим, а заодно и к новым рецептам, модулям и услугам.

Первое разрешение — «Модульные системы», которое обойдётся в 40 кредитов и даст чертежи Сканализатора Альфа и Малого грузового отсека. А ещё с ним мы наконец-то сможем попасть на Верфь.

Зоны на Вавилоне 7

По Вавилону 7 придётся кататься на лифте между разными зонами. И у каждой, конечно, своя особенность:

Верфь — личный инстанс, где можно возиться с кораблём без лишних зрителей;

Доки — тут могут собираться до пяти маленьких или два больших корабля;

В будущем обещают общие зоны вроде рынка и какие-то уникальные этажи с квестами.

Из руды в слитки, из слитков в модули

На Верфи первым делом нас отправляют к Плавильне. Тут всё просто — кидаем руду, получаем слитки. На каждую операцию уходит 5 секунд, а жадная Компания берёт 15% комиссии. Это что-то вроде налога на технологический прогресс.

2 Железной руды (занимает 10 ячеек) = 1 Железный слиток

4 Железных самородка (занимает 4 ячейки) = тоже 1 Железный слиток

То есть добывать быстрее руду, а таскать с собой выгоднее самородки.

В Мастерской из слитков делаем компоненты и модули. И тут тоже своя тарифная сетка — от 2,5 секунд на провода до 12 секунд на комплекты модулей. Ну и комиссия тоже есть.

Для создания Сканализатора Альфа понадобится:

1 Малый комплект модуля

1 Железный лист

2 Провода

По итогу нам даже должно хватить материалов с запасом. Остатки можно продать и немного отбить потраченные кредиты. Дальше начинается установка модуля на корабль — но об этом нам расскажут уже в следующем блоге.