Авторы SpaceCraft выпустили новый блог, в котором рассказали куда девать добытую руду

Создатели космического симулятора SpaceCraft выкатили третий блог, где рассказали о первых шагах после добычи ресурсов. Если коротко, то тут пойдёт речь о том, что делать с добытыми в прошлый раз железом и медью, когда вы вернётесь на станцию Вавилон 7.
Как пристыковаться
Для стыковки к станции достаточно влететь в ангар или просто нажать Е в зоне действия дока. Ну а дальше автоматика всё сделает сама. Кстати, станция может принять любое количество кораблей, создавая новые доки по мере необходимости.
Система Разрешений
После стыковки нам предлагают нажать P и открыть меню Разрешений — суть та же, что и в любой другой игре с деревом технологий. Разблокировал одно — получил доступ к другим, а заодно и к новым рецептам, модулям и услугам.
Первое разрешение — «Модульные системы», которое обойдётся в 40 кредитов и даст чертежи Сканализатора Альфа и Малого грузового отсека. А ещё с ним мы наконец-то сможем попасть на Верфь.
Зоны на Вавилоне 7
По Вавилону 7 придётся кататься на лифте между разными зонами. И у каждой, конечно, своя особенность:
- Верфь — личный инстанс, где можно возиться с кораблём без лишних зрителей;
- Доки — тут могут собираться до пяти маленьких или два больших корабля;
В будущем обещают общие зоны вроде рынка и какие-то уникальные этажи с квестами.
Из руды в слитки, из слитков в модули
На Верфи первым делом нас отправляют к Плавильне. Тут всё просто — кидаем руду, получаем слитки. На каждую операцию уходит 5 секунд, а жадная Компания берёт 15% комиссии. Это что-то вроде налога на технологический прогресс.
- 2 Железной руды (занимает 10 ячеек) = 1 Железный слиток
- 4 Железных самородка (занимает 4 ячейки) = тоже 1 Железный слиток
То есть добывать быстрее руду, а таскать с собой выгоднее самородки.
В Мастерской из слитков делаем компоненты и модули. И тут тоже своя тарифная сетка — от 2,5 секунд на провода до 12 секунд на комплекты модулей. Ну и комиссия тоже есть.
Для создания Сканализатора Альфа понадобится:
- 1 Малый комплект модуля
- 1 Железный лист
- 2 Провода
По итогу нам даже должно хватить материалов с запасом. Остатки можно продать и немного отбить потраченные кредиты. Дальше начинается установка модуля на корабль — но об этом нам расскажут уже в следующем блоге.