Держи кнопку и жди: команда SpaceCraft подробно объяснила, как игрокам предстоит добывать ценные материалы на планетах

Ребята из команды SpaceCraft выкатили вторую часть своей серии «Первые шаги». На этот раз речь пошла о том, как в игре устроена добыча ресурсов. Если в прошлый раз они рассказывали о создании персонажа и управлении кораблём, то теперь разработчики показали, как искать и собирать материалы на планетах.

Как найти месторождения

В игре есть штука под названием «радар» — по сути, такой компас, который показывает, где искать ближайшие ресурсы. Правда, сначала месторождения отображаются как знаки вопроса, и только когда подлетаешь поближе, видишь, что там конкретно — железо или, скажем, медь.

Радар

Железо

Кстати, месторождения обычно не разбросаны где попало, а встречаются группами. У каждой планеты, судя по всему, будет свой набор ресурсов. Разработчики также упомянули, что на некоторых планетах будут особые локации с редкими материалами, но это касается более поздних этапов игры.

Как добывать и какими инструментами

Сама добыча довольно простая — наводишь прицел на месторождение, жмёшь и держишь нужную клавишу (в демо это единичка), и всё, процесс пошёл. На экране появляется полоска прогресса, показывающая, сколько ещё времени осталось до завершения.

Базовый шахтёрский лазер

Поначалу игрокам выдают простой лазер, однако это лишь в начале, ведь в игре будет целый набор разных инструментов. И что интересно, для некоторых ресурсов понадобятся специфические приспособления. Например, какие-то «Оболочки» придётся вскрывать ракетами, а для жидкостей потребуются особые контейнеры. Есть даже нестабильные ресурсы, которые могут взорваться при добыче, если не использовать охлаждающие инструменты.

Какие бывают ресурсы и чем они отличаются

Железная руда

Во время обучения игрокам дадут поковыряться в основном с базовыми ресурсами — железом и медью, потом ещё с кварцем. Но разработчики намекают, что дальше в игре появится куда больше разных материалов.

Авторы также раскрыли интересную деталь: сырьё обычно требует переработки перед использованием, но разные формы одного материала имеют свои особенности. Железные самородки, к примеру, занимают меньше места в инвентаре, чем руда. Две единицы железной руды занимают целых 10 единиц хранения и дают один слиток, а четыре самородка — всего 4 единицы. Так что придётся подумать, что выгоднее собирать.

На более поздних этапах можно будет не только вручную добывать ресурсы, но и поставить автоматические экстракторы на своих базах. Правда, некоторые материалы всё равно придётся собирать по старинке, выходя на поверхность планеты.

Что дальше

В следующем блоге обещают рассказать, что будет после получения первого разрешения на космической станции Вавилон 7.