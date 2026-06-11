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SpaceCraft 11.06.2026
Мультиплеер, Инди, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
5.1 23 оценки

Разработчики из Shiro Games выпустили космическую песочницу SpaceCraft в раннем доступе Steam

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Французская студия Shiro Games объявила о выходе своего нового научно-фантастического проекта SpaceCraft в ранний доступ на платформе Steam. Игра предлагает совместить исследование открытого космоса, добычу ресурсов, проектирование кораблей и автоматизацию планетарных баз.

На старте продаж разработчики предлагают 10% скидку, которая будет действовать до 25 июня 2026 года, снижая базовую стоимость игры с 1199 рублей до 1079 рублей. Проект планируют удерживать в раннем доступе не менее 6 месяцев, на протяжении которых авторы намерены расширять игровой процесс, добавлять новые сектора галактики, развивать социальные функции корпораций и исправлять технические ошибки.

Игрокам предстоит управлять космическими кораблями в бесшовном пространстве, переходя от полетов в космосе к посадке на поверхности планет. Важной частью игрового процесса является сбор ресурсов, среди которых представлены как твердые руды, так и жидкие компоненты вроде воды или серной кислоты, требующие специализированных резервуаров для транспортировки. Накопленные материалы используются для детального проектирования модульных кораблей по собственным или чужим чертежам, а также для создания автоматизированных производственных цепочек на базах с использованием транспортных дронов.

Для совместной игры в SpaceCraft предусмотрена система корпораций, напоминающая гильдии в многопользовательских проектах. Участники объединений могут выполнять специальные контракты на поставку крупных партий грузов, зарабатывать внутрикорпоративную валюту для разблокировки постоянных улучшений и совместно владеть имуществом, включая до 12 баз и 12 космических судов. Игровой процесс разделен на разные направления развития, позволяя пользователям специализироваться на исследованиях, технологиях или науке для повышения эффективности всей организации.

На момент запуска проект получил смешанные отзывы в Steam. Основной причиной недовольства аудитории стало несоответствие тегов на странице магазина, где были указаны одиночный режим и кооператив, хотя на деле игра требует постоянного подключения к серверам и представляет собой полноценную многопользовательскую онлайн-игру. Кроме того, покупатели столкнулись с рядом технических проблем, включая падение частоты кадров при переходе между локациями, сбои при изменении графических настроек и масштабирования интерфейса, а также баги с отображением локализации, из-за которых некоторые диалоги в день запуска выводились в виде вопросительных знаков.

Представители Shiro Games оперативно отреагировали на технические неполадки, выпустив небольшое обновление, которое частично устранило проблемы со шрифтами в русскоязычной версии. Разработчики призывают игроков делиться отзывами на форумах сообщества и обещают продолжить оптимизацию производительности серверов и игрового клиента, в особенности снижая нагрузку на центральный процессор для повышения стабильности частоты кадров.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
MONOLITA

Когда на сервер будете заходить, можете спокойно до магазина за продуктами сходить, приготовить, поесть и спать лечь!

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