SpaceCraft делает ставку на качество: разработчики отложили новый контент ради исправления главных проблем игры

Разработчики SpaceCraft рассказали о дальнейших планах по развитию проекта после запуска в раннем доступе. Вместо того чтобы сосредоточиться на выпуске нового контента, студия решила уделить приоритетное внимание улучшению уже существующих механик, прислушавшись к отзывам игроков.

Авторы признают, что сейчас одной из главных проблем SpaceCraft остаётся чрезмерный гринд, особенно на поздних этапах прохождения. Поэтому ближайшие обновления будут посвящены переработке баланса, повышению стабильности, улучшению пользовательского интерфейса и более понятному обучению для новичков. Уже в начале следующей недели выйдет очередной патч с исправлением ошибок.

Одним из крупнейших нововведений станет система Crafting 2.0. Она позволит запускать производство сразу нескольких предметов, использовать очереди крафта и сделает управление производственными процессами значительно удобнее. Помимо этого, разработчики обновят поиск корпораций, расширят инструменты для набора новых участников и доработают систему подсказок.

Студия также продолжает активно собирать отзывы сообщества, чтобы определить, какие изменения должны стать приоритетными до конца года. Такой подход выглядит вполне логичным для проекта в раннем доступе: вместо постоянного расширения контента разработчики сначала хотят создать прочную основу, устранив проблемы, которые сильнее всего влияют на впечатления игроков. Это может оказаться куда важнее для долгосрочного развития SpaceCraft, чем поспешное добавление новых возможностей.