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SpaceCraft 2025 г.
Мультиплеер, Инди, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
4.5 10 оценок

SpaceCraft не даст вам построить космический флот мечты на старте: подробности о лимитах на количество кораблей

Lunersun Lunersun

Разработчики SpaceCraft выпустили новый, уже четвёртый по счёту блог из серии «Первые шаги». В этот раз речь пойдёт о том, как в их игре будет работать система улучшения космических кораблей. После того, как игроки разблокируют первое «разрешение» и создадут Сканализатор Альфа, им станет доступен интерфейс Верфи для прокачки своего корабля.

Авторы SpaceCraft выпустили новый блог, в котором рассказали куда девать добытую руду

Ограничения на количество кораблей

В игре явно решили не давать нам разгуляться с количеством звездолётов. На старте можно будет владеть только двумя кораблями, хотя разработчики вроде как обещают расширить лимит примерно до десяти в процессе прохождения. Да и то, это число ещё может измениться.

Кстати, управлять можно только одним кораблём за раз — никаких тебе флотов под прямым контролем. Авторы, правда, думают о функции автоматического перемещения кораблей между базами без необходимости садиться за штурвал. Но это пока только в планах, так что не стоит особо рассчитывать на эту фичу в релизной версии.

Интерфейс Верфи и его возможности

Скриншот
Макет

Сам интерфейс Верфи включает в себя три основные вкладки:

  • Инструменты — здесь управляем модулями и, собственно, инструментами корабля;
  • Сборка — тут меняем структуру, добавляем блоки, двигатели, крылья и прочие важные вещи;
  • Кастомизация — место для тех, кто любит раскрашивать свой транспорт и лепить на него наклейки.

Типичная история — на старте доступна только вкладка Инструменты, а остальные придётся разблокировать через систему «разрешений».

Модули и установка нового оборудования

В левой части экрана отображаются текущие модули корабля. Стартовый набор Scrappy Pioneer не впечатляет:

  • Примитивный детектор ресурсов;
  • Примитивный лазер для добычи;
  • Пара малых солнечных панелей;
  • Два фонаря;
  • Примитивный аккумулятор.

Чтобы установить новый Сканализатор Альфа, достаточно просто перетащить его из инвентаря на корпус корабля. Модули можно крепить практически в любом месте, так что в теории корабль можно превратить в новогоднюю ёлку, облепив его оборудованием со всех сторон.

Главное — следить за показателями системной поддержки и системных требований. Если второе превысит первое, модули начнут работать хуже или вообще откажут. Но с установкой Сканализатора у базового корабля проблем быть не должно — запас по системной поддержке позволяет.

Ну и вот так без лишних церемоний ваш корабль получает новую функцию — сканирование неизвестных ресурсов. А уже в следующих материалах разработчики обещают показать, как этот Сканализатор применять на практике и какие новые задания откроются игрокам.

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