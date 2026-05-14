SpaceCraft 08.06.2026
Мультиплеер, Инди, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
4.8 20 оценок

SpaceCraft отложили до июня, но интерес к космической песочнице только растёт - игру уже ждут сотни тысяч игроков

butcher69 butcher69

SpaceCraft не выйдет в ранний доступ 20 мая, как планировалось ранее. Разработчики сообщили о переносе запуска на 11 июня 2026 года, объяснив решение необходимостью завершить локализации и провести дополнительную полировку игровых систем.

Подобные задержки давно стали привычной частью индустрии, но в случае с SpaceCraft перенос выглядит скорее осторожным шагом, чем тревожным сигналом. Особенно на фоне того, как многие survival- и sandbox-проекты страдают от сырых релизов, перегруженных багами и недоработанным интерфейсом уже в первые дни после запуска.

Несмотря на перенос, интерес к игре остаётся высоким: более 400 тысяч пользователей уже добавили SpaceCraft в список желаемого Steam. Для новой многопользовательской песочницы без громкого AAA-бюджета это очень серьёзный показатель, который говорит о заметном интересе аудитории к жанру космических выживалок.

Закрытое бета-тестирование при этом продолжается. Новые волны приглашений стартуют 20 мая и 8 июня, а разработчики обещают активно собирать отзывы игроков для настройки баланса и улучшения интерфейса перед полноценным запуском.

Сейчас SpaceCraft выглядит как проект, пытающийся занять нишу между No Man's Sky и Rust — с упором на исследование, строительство и кооператив. И если авторам действительно удастся выпустить более стабильную и продуманную версию благодаря дополнительному времени, перенос может только сыграть игре на пользу.

