SpaceCraft получит второе обновление для сообщества: автоматические фермы, ховербайки и гоночные трассы

До второго обновления SpaceCraft для сообщества осталась неделя. Разработчики раскрыли список новых функций: автоматизированная ферма MK2, планирование строительства через голограмму, кастомные звуки двигателя, ховербайки, гоночные трассы и переработанная система разрешений корпораций.

Новая версия фермы MK2 позволяет полностью автоматизировать посадку и сбор урожая. Схемы посадки настраиваются вручную заранее. Каждая зона изолирована — можно независимо регулировать освещение и температуру, а также назначать разные удобрения для каждого участка. Дроны теперь могут проникать на ферму для транспортировки материалов и сбора урожая. Для повторной посадки сохраняется запас семян, которые дроны не могут экспортировать. Также появилась автоматизированная версия устройства для извлечения семян, которую могут подавать дроны.

Игроки смогут разместить голограмму следующего здания и добавлять ресурсы для его завершения по мере сбора. Не нужно перевозить все материалы сразу — их можно доставлять на стройплощадку постепенно, освобождая место для хранения. Члены одной корпорации могут вносить вклад в строительство одного и того же здания.

Появятся четыре пользовательских звука двигателя. Разблокировать их можно, найдя диски для тюнинга в магазине. Пространственный звук позволит определить источник гула.

Ховербайк станет новым средством передвижения по базе и для исследования планет. Чтобы получить его, нужно найти NPC на Геликоне, взять квест на мотоциклетные права и пройти гонку внутри ангара. После успеха игрок получит права и сможет построить собственный ховербайк. Также появится новое здание для создания и настройки собственной гоночной трассы — можно установить лучший результат и бросить вызов друзьям.

Политика компании смягчается: разрешения на использование баз, HPI, хранилищ и слотов запроса преобразуются в бессрочные лицензии без затрат на обслуживание. Для корпораций, стремящихся к конкурентному преимуществу, новые разрешения дадут улучшенные возможности добычи, плавки, заводского производства и выработки энергии — но с затратами на техобслуживание. Действие разрешений можно приостанавливать, чтобы прекратить оплату.

Новый контент

Автоматический фонарик — включается в темноте.

— включается в темноте. Переброска базы — предмет для передислокации базы в выбранное место.

— предмет для передислокации базы в выбранное место. Транспортировка жидкостей — шаттлы смогут перевозить жидкости.

— шаттлы смогут перевозить жидкости. Обновлённая карта галактики — более чёткое представление на любом уровне масштабирования.

— более чёткое представление на любом уровне масштабирования. Поиск ресурсов — новый инструмент на карте галактики.

Первый сезон для корпораций завершится 16 декабря 2026 года. Корпорации в многопользовательском и одиночном режимах получат награды в зависимости от итоговых мест в рейтинге. Полный список наград будет опубликован позже.