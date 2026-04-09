SpaceCraft выйдет в раннем доступе 20 мая

Студия Shiro Games объявила дату выхода космической survival-игры SpaceCraft в раннем доступе. Проект станет доступен 20 мая 2026 года. Информация была раскрыта во время презентации Triple-i Initiative Showcase.

В SpaceCraft игрокам предстоит отправиться в далёкую галактику и заняться исследованием новых звёздных систем. Пользователи смогут посещать различные планеты, добывать ресурсы и использовать их для создания оборудования, кораблей и собственных баз.

Сюжет игры рассказывает о будущем, где человечество оказалось на грани исчезновения после повторного появления загадочных машин, известных как Триподы. Последним шансом на выживание становится прыжок через портал в неизведанную часть космоса, где людям предстоит заново строить свою цивилизацию.

Игроки смогут путешествовать по астероидным поясам, исследовать заброшенные космические станции и раскрывать тайны новых миров. Большая часть игрового процесса сосредоточена на выживании и добыче ресурсов. Их можно использовать как для улучшения собственного корабля, так и для торговли.

Одной из важных механик станет автоматизация производства. Игроки смогут создавать целые сети добычи и переработки ресурсов, используя дроны и грузовые корабли для доставки материалов между базами и станциями.

При этом исследование космоса будет связано с опасностями. В разных регионах галактики можно столкнуться с враждебными фракциями, включая космических пиратов. Система боёв разделена на несколько этапов — обнаружение противника, преследование и непосредственно сражение, где игрокам предстоит применять тактику и маневрирование.

Желающие уже могут добавить SpaceCraft в список желаемого в Steam перед запуском раннего доступа.