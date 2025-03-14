Вавилон 7, бывший заключённый и корабль без страховки: первый взгляд на обучающую миссию в SpaceCraft

Создатели SpaceCraft начали выкладывать блоги об игре. В первом выпуске они рассказали про обучающую часть. Они вообще планируют серию таких постов, чтобы мы могли разобраться, что представляет собой игровой процесс, и что нас ждёт в релизе. Кстати, авторы честно признались, что обучение ещё дорабатывается, так что к выходу игры некоторые вещи могут поменяться.

Станция Вавилон 7 и знакомство с персонажем

Всё начинается на космической станции Вавилон 7. Она принадлежит какой-то Корпорации. На таких станциях в игре мы будем торговать, перерабатывать ресурсы и прокачивать свои корабли. В туториале станция — это просто одиночная локация, но в полной игре там будет тусоваться куча народу в мультиплеере и кооперативе.

Как только попадаем на станцию, с нами связывается Контроллер U456B. По сюжету наш персонаж — бывший зэк, которого только что выпустили и дали шанс «вернуться в общество». Ну или проще говоря, работать на Корпорацию.

А насчёт создания персонажа разработчики сказали, что система ещё не готова. Они всё ещё думают, можно ли будет выбрать другую предысторию, кроме бывшего заключённого. И ещё они хотят, чтобы в начале игры не надо было выбирать характеристики и стиль игры — мол, сначала разберитесь, как вам нравится играть. А вот внешку менять можно будет сразу — там и пол, и лицо, и причёску, и бороду.

«Потрёпанный Пионер» и первое задание

Возвращаемся к обучению. Контроллёр выдаёт нам три новости:

Хорошая: у нас теперь есть свой корабль с крутым названием «Потрёпанный Пионер»;

Плохая: если его поцарапаем — платим из своего кармана;

Совсем плохая: денег у нас нет от слова совсем.

После этого нам дают первый контракт — долететь до ближайшей планеты Solar Alpha I и войти в её атмосферу. Наш корабль пристыкован рядышком, жмём E, чтобы забраться внутрь, и нам выскакивает сообщение с вопросом, готовы ли мы стартовать.

Управление кораблём и интерфейс пилотирования

Когда мы отчаливаем со станции, нам дают полный контроль. Управление сделали довольно простым: мышка отвечает за направление, W и S — за газ и тормоз. А ещё можно зажать Shift для ускорения — типа форсаж. Только учтите, что он потребляет энергию батареи.

Когда покидаем ангар, появляется интерфейс пилота со всякими штуками:

Слоты умений — они связаны с модулями корабля. Не все модули дают умения, а некоторые могут давать сразу несколько;

— они связаны с модулями корабля. Не все модули дают умения, а некоторые могут давать сразу несколько; Индикатор тяги — показывает, насколько мы жмём на газ, а не скорость;

— показывает, насколько мы жмём на газ, а не скорость; Индикатор корпуса — полоска здоровья корабля;

— полоска здоровья корабля; Индикатор батареи — тратится, когда используем умения, и заряжается сам, когда солнечные батареи попадают под солнечные лучи;

— тратится, когда используем умения, и заряжается сам, когда солнечные батареи попадают под солнечные лучи; Бак магнитной плазмы — нужен для прыжков со скоростью выше скорости света.

Разработчики хотят, чтобы мы думали о корабле как о ещё одном главном герое. Мы сможем его улучшать, меняя модули или добавляя новые. Это даст новые умения и характеристики, что позволит по-другому играть и добираться до мест, куда раньше было не попасть. Кстати, в игре можно будет иметь несколько кораблей, но это потом, не в самом начале.

Технические особенности ориентации в космосе

Когда подлетаем к Solar Alpha I, ориентация корабля начинает меняться, и мы плавно переходим из космоса в атмосферу. Тут разработчики рассказали немного технических деталей.

В жизни-то гравитация сама определяет, где верх, а где низ. А в играх это нужно программно задавать. Большинство игр использует фиксированный «верх», но с космосом всё сложнее — у планет своё гравитационное притяжение.

В SpaceCraft в космосе есть универсальные направления верха и низа, чтобы не запутаться. Но когда входишь в атмосферу планеты, ориентация должна поменяться под местную гравитацию. Для плавного перехода здесь сделали буферную зону, которая постепенно меняет направление «вверх». А когда покидаешь планету, переход ещё незаметнее, потому что корабль уже смотрит в небо.

И на этом заканчивается первая часть обучения.