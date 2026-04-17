Состоялся выход космического симулятора колонии SpaceSlog в раннем доступе Steam

Независимая студия Produno Games Studios сообщила о выходе своей новой игры под названием SpaceSlog в раннем доступе Steam. Проект стал доступен игрокам 17 апреля 2026 года. Разработкой занимается всего 1 человек, который ранее потратил более 10 лет на создание крупной модификации для игры Mount and Blade Warband.

Игра представляет собой сложный симулятор космического корабля и колонии. Главной задачей геймеров становится строительство судна, управление командой и исследование процедурно генерируемой галактики. По сюжету корабль колонистов был уничтожен, и теперь небольшой группе выживших предстоит дрейфовать в космосе, добывать ресурсы, торговать с другими фракциями и сражаться с инопланетными существами. Разработчик черпал вдохновение из таких проектов как Rimworld, Dwarf Fortress и X-COM, а также из сериалов Светлячок и Пространство.

В актуальной версии реализованы глубокие симуляции различных систем корабля. Игрокам необходимо прокладывать кабели, устанавливать генераторы и солнечные панели для обеспечения корабля энергией. Также присутствует симуляция атмосферы и температуры: нужно размещать газовые скрубберы, вентиляцию и теплоотводы. Кроме того, в SpaceSlog встроена сложная медицинская система, учитывающая анатомию персонажей и различные травмы. Команда имеет свои потребности и настроение, которые необходимо удовлетворять для предотвращения бунтов на борту.

Полноценный релиз ожидается не ранее февраля 2028 года. До этого времени автор планирует добавить тактические бои, случайные встречи с планетами, систему болезней, фермерство и возможность приручения животных. На данный момент игра продается со скидкой 10 процентов по цене 945 рублей. Дополнительно можно приобрести расширение SpaceSlog Custom Character in Game Access за 594 рубля, позволяющее создать собственного персонажа. Проект поддерживает 4 языка, однако русский перевод на данный момент отсутствует.