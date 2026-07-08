Приготовьтесь отшлёпать чужих жен в забавном хорроре Spanking Exorcist, который выйдет в Steam

Японские геймдизайнеры снова пытаются нас удивить и явно целятся покорить чарты продаж. На этот раз независимый разработчик, выступающий под псевдонимом Actor, открыл в магазине Steam страницу своего нового крайне нестандартного проекта. Игра под названием Spanking Exorcist представляет собой хоррор-комедию с элементами легкой эротики. Проект, созданный на движке Unreal Engine 5, должен добраться до релиза на ПК уже 24 июля 2026 года.

Сюжет игры предлагает весьма оригинальный взгляд на борьбу со сверхъестественными силами. Главным героем выступает потомственный экзорцист по имени Иото Сирихатаки. Ему предстоит отправиться в большой жилой комплекс «Момодзири», который страдает от нашествия специфических призраков. Местные неупокоенные духи — это привидения бывших домохозяек. Выясняется, что их главное сожаление и незавершенное дело при жизни заключается в том, что их «никогда не шлепали по-настоящему сильно». Чтобы провести обряд очищения и отправить души на небеса, главному герою придется применять к ним именно то физическое наказание, которого они так жаждут.

Несмотря на абсурдность концепции, игра обладает довольно проработанными механиками. В арсенале экзорциста заявлено 69 различных видов шлепков и ударов, и правильный выбор действий будет напрямую влиять на успех ритуала. Разработчик отмечает, что проект полностью озвучен, поэтому изгнание духов сопровождается забавными, комичными и сексуализированными диалогами с призрачными женами.

Для тех, кому будет мало сюжетной кампании, в Spanking Exorcist предусмотрен «Бесконечный режим». В нем игроки смогут зарабатывать очки и соревноваться в онлайн-рейтинге с другими экзорцистами за престижное звание «Короля шлепков».