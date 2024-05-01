Помните "СамоГонки"? Эта гоночная аркада из прошлого готовится к возвращению - переиздание скоро станет доступно в Steam

Игра «СамоГонки» готовится к перевыпуску на современных платформах. Ассоциация K-D Lab, созданная в прошлом году бывшими разработчиками студии «К-Д Лаб», анонсировала скорый релиз обновлённой версии этой классической гоночной игры в популярном онлайн-магазине Steam.

Согласно информации на странице игры в Steam, ремастер «СамоГонок» появится в продаже уже 14 мая. Игроки смогут насладиться полной русской локализацией. Переиздание основано на открытом исходном коде оригинальной игры, доступном на сервисе GitHub, и будет поддерживать операционные системы Windows, Linux и macOS.

K-D Lab не планирует ограничиваться простым переизданием классики. Разработчики намерены развивать и улучшать игру, добавляя новые возможности, которые расширят оригинальный геймплей.

Оригинальная версия «СамоГонок» была выпущена ещё в 2001 году на персональных компьютерах. Действие игры разворачивается на маленьких лунах планеты СамоГ. Игрокам предстоит выбрать одного из доступных персонажей и принять участие в напряжённых гонках за ценный ресурс — самогскую воду. Победа в заездах позволит не только спасти мир, но и выручить друзей главного героя.