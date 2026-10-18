Spanky Bat-a-Swing зовёт в танцующий ритмами город Metronopolis

В Метронополисе даже обычная прогулка превращается в танец. Здесь здания, жители и окружающий мир подчиняются музыкальному ритму, а любое движение становится частью своеобразного представления. Именно в таком необычном городе разворачиваются события Spanky Bat-a-Swing — трехмерного музыкального платформера от студии Green Flamingo.

Главным героем станет летучая мышь по имени Спанки, которой предстоит исследовать Метронополис и проучить его мэра Метроугнома. Для этого придется освоить необычные правила города, где буквально все движется в такт музыке.

Главная особенность Spanky Bat-a-Swing — сочетание классического трехмерного платформера с ритм-игрой. Игрокам предстоит преодолевать препятствия, перемещаться по красочным локациям и подстраивать свои действия под музыкальный ритм. Такой подход превращает прохождение уровней в своеобразный танец, где важны не только ловкость, но и чувство темпа.

Новый трейлер демонстрирует яркий мультяшный мир, необычных персонажей и музыкальные испытания, построенные вокруг постоянного движения. Визуально проект напоминает красочные платформеры прошлых поколений консолей, но с собственным ритмическим подходом к игровому процессу.

Spanky Bat-a-Swing выйдет на PC в Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Точная дата релиза пока не объявлена. В Steam уже представлена отдельная страница демоверсии.