Судьба в ваших руках: анонсирована 2.5D пиксельная RPG Spark Ignites для ПК

Гонконгская студия Ignicorvus Studios представила свою дебютную игру — Spark Ignites, мрачную фэнтезийную RPG в стилистике 2.5D пиксель-арта. Проект разрабатывается для PC (Steam), но дата выхода пока не раскрыта.

Сюжет разворачивается в мире, где Бог Звёзд исполняет одно-единственное желание каждые сто лет. Сироты Эш и Кловер отправляются в паломничество, но находят не просветление, а кровавую тайну, способную перевернуть весь мир. Получив запретные знания, игрок должен выбрать: украсть божественную силу или бросить вызов самим богам. Каждый выбор влияет на финал — игра предлагает множественные концовки.

Особенности Spark Ignites:

Современное освещение и эффектная 2.5D пиксельная графика превращают каждый кадр в кинематографическую сцену — от мрачных замков до пылающих таверн.

Система тактических пошаговых боёв требует хитрости и расчёта — забудьте о бездумных кликах. Здесь важны синергия классов и порядок действий.

Решения игрока меняют характер, судьбы и отношения спутников. Преданность, предательство и искупление — всё зависит от вашего выбора.

В игре предусмотрена разветвлённая история, в которой каждое действие влияет на ход событий и формирует уникальную легенду.

Spark Ignites обещает стать новой страницей в жанре пиксельных RPG с упором на атмосферу, тактику и моральные дилеммы.