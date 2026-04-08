В Steam стартовал ранний доступ хардкорного данжен-кроулера Spark in the Dark

Проект, выполненный в мрачной средневековой эстетике дарк-фэнтези, приглашает игроков в опасное путешествие по подземелью Даргрот. Когда-то здесь процветала загадочная цивилизация Ши, а теперь остались лишь руины, смертельные ловушки и следы таинственной «Порчи».

На начальном этапе авторы открыли для прохождения три первых яруса. Игроков ждёт исследование запутанных коридоров, поиск потайных ходов и бои, где цена ошибки предельно высока. Разработчики делают ставку на вдумчивый геймплей: в условиях жёсткой нехватки ресурсов каждое действие должно быть взвешенным, а система сражений требует филигранной точности.

Отдельный акцент создатели игры сделали на атмосфере и нарративе. По мере погружения в глубины Даргрота пользователи будут шаг за шагом восстанавливать историю исчезнувшего народа, пытаясь разгадать, какие силы до сих пор таятся во тьме.

Студия не скрывает, что текущая версия — это только фундамент. В планах — расширение подземелья новыми уровнями, механиками и контентом. Команда уже приступила к сбору отзывов, чтобы корректировать развитие игры на основе реакции сообщества.