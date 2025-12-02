Меньше вылетов и сбалансированная сложность: "Спарта 2035" получила масштабное обновление

Разработчики тактической стратегии «Спарта 2035» выпустили крупное обновление, в котором переработали ключевые системы игры и исправили множество технических проблем. Одним из главных нововведений стал ребаланс сложности: на лёгком и среднем уровне уменьшено количество врагов на миссиях, при этом опытные игроки могут вручную увеличить их численность. Также переработана экономическая модель — увеличены награды за задания и стоимость трофеев, скорректированы сроки действия контрактов и сюжетных миссий.

Особое внимание уделено стабильности. Исправлены ошибки сохранений и загрузки, устранены вылеты, зависания и проблемы с удалением сохранений. В интерфейсе восстановлена работа панели способностей и кнопки конца хода, а ошибки в UI и вёрстке экранов устранены.

Ребаланс коснулся и игровых механик. Юниты фракций на начальном этапе теперь создают более сбалансированное прохождение, улучшена работа способностей «Выстрел в голову», «Крюк‑кошка» и скан‑гранаты, уменьшена перезарядка и исправлено списание очков действия за неприменённые способности.

Кроме того, исправлены проблемы с миссиями, таймерами, начислением опыта и наградами, поведение ИИ, визуальные и звуковые недочёты, а также ошибки с ангаром и экипировкой. После установки обновления боевые миссии запускаются заново, поэтому разработчики рекомендуют пользоваться последним сохранением на глобальной карте.

Обновление уже доступно для скачивания, и команда игры приглашает игроков делиться впечатлениями и сообщать о новых возможных багах через официальные каналы поддержки.