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Спарта 2035 23.02.2025
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6.2 106 оценок

Обновление 0.15.0 для "Спарты 2035": разработчики исправили чёрный экран, тусклое небо и проблемы с эвакуацией бойцов

Lunersun
Новости

Для нашей отечественной пошаговой тактики «Спарта 2035» вышло новое обновление 0.15.0. Патч включает в себя несколько важных улучшений и исправлений.

Из основных доработок:

  • Игра теперь работает быстрее на локациях вроде казармы, ангара и трюма;
  • Можно пропускать болтовню NPC, просто кликнув на их портрет;
  • Появилось нормальное окно завершения первой главы;
  • Доработали боевой интерфейс и экран контрактов;
  • Добавили обучение по интерактивным объектам в миссии «Дым отечества»;
  • Теперь есть подсказки для маркеров на глобальной карте.

Изменения в балансе:

  • Поправили динамику силы Даамата (не уточняется, как именно);
  • Ветераны будут чаще появляться в списке для найма;
  • Пересмотрели условия и стоимость некоторых контрактов.

Исправление багов:

  • Наконец-то пропал чёрный экран при долгой игре;
  • Исправили ошибки в миссиях «Ученик смерти» и «Паук в паутине»;
  • Пофиксили проблемы с сохранениями в миссиях «Спасение» и «Диверсия»;
  • Вернули на чёрный рынок радиооборудование, которое таинственно исчезало;
  • Небо стало ярче (а то было какое-то тусклое);
  • Починили способности персонажа Вьюга;
  • Исправили автозамену оружия со 2 класса на 1 после отдыха бойца;
  • Поправили баг с мерцанием экрана при эвакуации;
  • Исправлена ошибка с бесконечным сроком жизни чёрного рынка;
  • Пофиксили зависания при паузе в конце миссии;

С полным списком изменений можно ознакомиться тут.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

сколько смуту не обновляй....

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