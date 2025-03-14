Обновление 0.15.0 для "Спарты 2035": разработчики исправили чёрный экран, тусклое небо и проблемы с эвакуацией бойцов

Для нашей отечественной пошаговой тактики «Спарта 2035» вышло новое обновление 0.15.0. Патч включает в себя несколько важных улучшений и исправлений.
Из основных доработок:
- Игра теперь работает быстрее на локациях вроде казармы, ангара и трюма;
- Можно пропускать болтовню NPC, просто кликнув на их портрет;
- Появилось нормальное окно завершения первой главы;
- Доработали боевой интерфейс и экран контрактов;
- Добавили обучение по интерактивным объектам в миссии «Дым отечества»;
- Теперь есть подсказки для маркеров на глобальной карте.
Изменения в балансе:
- Поправили динамику силы Даамата (не уточняется, как именно);
- Ветераны будут чаще появляться в списке для найма;
- Пересмотрели условия и стоимость некоторых контрактов.
Исправление багов:
- Наконец-то пропал чёрный экран при долгой игре;
- Исправили ошибки в миссиях «Ученик смерти» и «Паук в паутине»;
- Пофиксили проблемы с сохранениями в миссиях «Спасение» и «Диверсия»;
- Вернули на чёрный рынок радиооборудование, которое таинственно исчезало;
- Небо стало ярче (а то было какое-то тусклое);
- Починили способности персонажа Вьюга;
- Исправили автозамену оружия со 2 класса на 1 после отдыха бойца;
- Поправили баг с мерцанием экрана при эвакуации;
- Исправлена ошибка с бесконечным сроком жизни чёрного рынка;
- Пофиксили зависания при паузе в конце миссии;
С полным списком изменений можно ознакомиться тут.
сколько смуту не обновляй....