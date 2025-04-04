Патч 0.18.0 для "Спарты 2035": теперь персонажи издают звуки при ходьбе, а бойцы Даамата получили новые навыки

Разработчики игры «Спарта 2035» выпустили свежее обновление 0.18.0.
Первым делом в игре появились три новые абилки для бойцов Даамата: «Трудная цель», «Железный овер» и «Упорный овер». А ещё добавили кучу новых звуков — теперь персонажи наконец-то научились шуметь при ходьбе, бронежилеты красиво хрустят под пулями, а особые атаки больше не будут беззвучными. Даже локации обзавелись фоновыми звуками.
Также были исправлены баги. Тут вам и нормально работающие миссии, и правильно летающие гранаты, и даже города, которые теперь соизволят появляться на карте после обучения. Ещё исправили сценарии некоторых миссий, починили выдачу неправильных абилок при первом получении класса Специалиста и сделали так, что результаты проваленной миссии показываются правильно, а не как раньше. Ну и с оптимизацией тоже поработали — анимация персонажей отныне меньше нагружает компьютер.
Напоследок разработчики поблагодарили игроков за помощь в поиске ошибок.
'' теперь персонажи издают звуки при ходьбе '' /// '' а особые атаки больше не будут беззвучными ''
Строго говоря если не было даже звуков при ходьбе, то это нельзя никому и показывать. Дожили до полного края. Это уже даже не издевательство а некая форма изощрённого глумления. Уже и ключи продают !
Оптимизация по прежнему отсутствует?
Сралта 2035
Спасибо разработчикам за то, что можно приобрести игру как в VK Play, так и ключ Steam-версии в магазине "Буки".
смута обновилась!