Патч 0.18.0 для "Спарты 2035": теперь персонажи издают звуки при ходьбе, а бойцы Даамата получили новые навыки

Разработчики игры «Спарта 2035» выпустили свежее обновление 0.18.0.

Первым делом в игре появились три новые абилки для бойцов Даамата: «Трудная цель», «Железный овер» и «Упорный овер». А ещё добавили кучу новых звуков — теперь персонажи наконец-то научились шуметь при ходьбе, бронежилеты красиво хрустят под пулями, а особые атаки больше не будут беззвучными. Даже локации обзавелись фоновыми звуками.

Также были исправлены баги. Тут вам и нормально работающие миссии, и правильно летающие гранаты, и даже города, которые теперь соизволят появляться на карте после обучения. Ещё исправили сценарии некоторых миссий, починили выдачу неправильных абилок при первом получении класса Специалиста и сделали так, что результаты проваленной миссии показываются правильно, а не как раньше. Ну и с оптимизацией тоже поработали — анимация персонажей отныне меньше нагружает компьютер.

Напоследок разработчики поблагодарили игроков за помощь в поиске ошибок.