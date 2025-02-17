Появились подробности о выходе "СПАРТА 2035" - ранний доступ и планы разработчиков

23 февраля на ПК выходит в ранний доступ тактическая пошаговая игра "СПАРТА 2035". Проект предлагает игрокам взять под свое командование элитный отряд спецназовцев и освободить Африку от террористов. Игроков ждут тактические бои, управление базой, развитие отряда и настройка снаряжения.

В раннем доступе будет доступна первая глава сюжетной кампании. Разработчики обещают со временем добавить новые главы, бойцов, противников и дополнительный контент. При этом все владельцы ранней версии получат будущие обновления бесплатно.

Создатели игры предупреждают, что ранний доступ — это еще не финальная версия, и в ней могут встречаться ошибки. Однако разработчики планируют регулярно выпускать обновления и исправлять недочеты.

Стоимость игры в раннем доступе будет ниже, чем на момент полноценного релиза. Разработчики призывают игроков оставлять отзывы и делиться впечатлениями, чтобы помочь в доработке проекта. Проект выходит в Steam, VK Play, а также будет доступен на сайте разработчиков.