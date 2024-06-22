Разработчики из Lipsar Studio, делающие игру СПАРТА, сообщили что игра будет без повестки

Вы попадаете в мир недалёкого будущего, где на просторах Африканского континента разгорается нешуточный конфликт. Середина 2030-х годов ознаменовалась столкновением двух могущественных сил: зловещей террористической организации «Даамат», стремящейся установить свой порядок любой ценой, и независимого элитного отряда наёмников «Спарта», готового дать отпор врагу на его же территории. Вам предстоит возглавить этот легендарный отряд и повести его в бой, навстречу опасностям и испытаниям.

В роли бесстрашного командира «Спарты» вы окунётесь в тактический игровой процесс, сочетающий в себе элементы пошаговой стратегии и ролевой игры. Прежде всего, вам предстоит сформировать свой уникальный отряд, подбирая бойцов с различными навыками и специализациями. В вашем распоряжении окажутся как опытные ветераны, каждый со своей неповторимой историей и особыми способностями, так и рядовые солдаты, готовые перенимать опыт и расти вместе с вами. Продуманная тактика и грамотное использование сильных сторон каждого бойца — залог успеха в грядущих сражениях.

Но война — это не только жаркие перестрелки и грохот взрывов. За кулисами конфликта скрываются тайные игроки, преследующие свои корыстные интересы. И именно вам необходимо разобраться в истинных причинах противостояния, раскрыть заговоры и интриги, и искусно лавировать между различными фракциями, желающими извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Сюжетная кампания, состоящая из более чем 20 миссий, приготовила немало сюрпризов. А три уникальные фракции потенциальных союзников добавят глубины и вариативности в ваше прохождение. Сделайте свой выбор и начните свой путь к победе в мире «Спарты 2035».