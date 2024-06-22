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Спарта 2035 4-й квартал 2024 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6.6 34 оценки

Разработчики из Lipsar Studio, делающие игру СПАРТА, сообщили что игра будет без повестки

mashalle
Новости

Российская команда разработчиков создающая игру СПАРТА в своей группе ВК высказалась касательно инклюзивности и разнообразия в игре.

Во-первых, местоположение действия игры. Мы выбрали Тропическую Африку не случайно. Регион богат своей историей, культурой и природой, что предоставляет широкие возможности для создания увлекательного сюжета и колоритных персонажей. Естественно, в этом регионе большинство населения - темнокожие. Таким образом, присутствие темнокожих персонажей в игре - это логичный и реалистичный выбор, соответствующий антуражу и атмосферe игры.
Во-вторых, сильные и независимые женщины в боевиках - это не просто тренд, а давно устоявшийся элемент жанра. Классические боевики часто включают в себя таких персонажей. Они добавляют динамики и разнообразия, а также расширяют сюжетные возможности. К тому же, женские персонажи могут быть не менее интересными и харизматичными, чем мужские, что обогащает общий опыт игры.

Разработчики не стремятся следовать какой-либо политической или социальной повестке.

Наш приоритет - создать интересную и захватывающую игру, опираясь на проверенные временем элементы жанра. Надеемся, что наши игроки смогут оценить и насладиться тем, что мы подготовили, вне зависимости от подобных вопросов. В общем, нет, мы не следуем никакой повестке, только жанру. Мы из России, и, к счастью, нам не нужно сотрудничать со Sweet Baby Inc. и проверять персонажей по квотам на инклюзивность :)
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Спарта 2035
4-й квартал 2024 г.
Комментарии: 14
Ваш комментарий
sergeu78

вообще в некоторых советских фильмах порой тоже бывает.

3
Gridon

Видимо, скоро узнаем, что сюжет писали по мотивам африканских народных сказок.

0
Tomas Freeze

это сюжетка ААА или очередная сетевая пострелушка друг с другом?

0
hollo0w

ААА от российских разрабов? 😏 А так нет, это что то вроде индющатины проспонсированной государством 🤷‍♂️

-2
Hadyko

Игру, которую никто не будет проверять на инклюзивность, не будет инклюзивности. Ясно понятно, держите в курсе!

0
-zotik-

и негр на превью, всё всё всё продались, а ещё баба с оружием значит она сильная и независимая....

-1
Alex40001

jagged alliance у них не получился а получилась разбитая дорога даже хуже

-3
pokemonizm

Оправдание конечно на троечку... походу испугались "гнева" после Сталкера, хотя что это вапше за игра?)))

-10
hpi

Зи ис спарта!

0
V3RB

Кому твой сралкер сдался?

-1
pokemonizm V3RB

никому, ну наверное кроме пару десятков, а может и даже паре сотен тысяч людей )

0
WittyOrvilleton pokemonizm

Самое смешное, что когда Сталкер 2 выйдет, он первым побежит в него играть.))

0
Мелинар

Ага, никакой повести, только политпропаганда о генеральной линии партии.

-12
GoliafJx

Спасибо, мы поняли, что ты за другую партию .... из другой страны=)

2