Разработчики из Lipsar Studio, делающие игру СПАРТА, сообщили что игра будет без повестки

Российская команда разработчиков создающая игру СПАРТА в своей группе ВК высказалась касательно инклюзивности и разнообразия в игре.
Во-первых, местоположение действия игры. Мы выбрали Тропическую Африку не случайно. Регион богат своей историей, культурой и природой, что предоставляет широкие возможности для создания увлекательного сюжета и колоритных персонажей. Естественно, в этом регионе большинство населения - темнокожие. Таким образом, присутствие темнокожих персонажей в игре - это логичный и реалистичный выбор, соответствующий антуражу и атмосферe игры.
Во-вторых, сильные и независимые женщины в боевиках - это не просто тренд, а давно устоявшийся элемент жанра. Классические боевики часто включают в себя таких персонажей. Они добавляют динамики и разнообразия, а также расширяют сюжетные возможности. К тому же, женские персонажи могут быть не менее интересными и харизматичными, чем мужские, что обогащает общий опыт игры.
Разработчики не стремятся следовать какой-либо политической или социальной повестке.
Наш приоритет - создать интересную и захватывающую игру, опираясь на проверенные временем элементы жанра. Надеемся, что наши игроки смогут оценить и насладиться тем, что мы подготовили, вне зависимости от подобных вопросов. В общем, нет, мы не следуем никакой повестке, только жанру. Мы из России, и, к счастью, нам не нужно сотрудничать со Sweet Baby Inc. и проверять персонажей по квотам на инклюзивность :)
вообще в некоторых советских фильмах порой тоже бывает.
Видимо, скоро узнаем, что сюжет писали по мотивам африканских народных сказок.
это сюжетка ААА или очередная сетевая пострелушка друг с другом?
ААА от российских разрабов? 😏 А так нет, это что то вроде индющатины проспонсированной государством 🤷♂️
Игру, которую никто не будет проверять на инклюзивность, не будет инклюзивности. Ясно понятно, держите в курсе!
и негр на превью, всё всё всё продались, а ещё баба с оружием значит она сильная и независимая....
jagged alliance у них не получился а получилась разбитая дорога даже хуже
Оправдание конечно на троечку... походу испугались "гнева" после Сталкера, хотя что это вапше за игра?)))
Зи ис спарта!
Кому твой сралкер сдался?
никому, ну наверное кроме пару десятков, а может и даже паре сотен тысяч людей )
Самое смешное, что когда Сталкер 2 выйдет, он первым побежит в него играть.))
Ага, никакой повести, только политпропаганда о генеральной линии партии.
Спасибо, мы поняли, что ты за другую партию .... из другой страны=)