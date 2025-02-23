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Спарта 2035 23.02.2025
Стратегия, Пошаговая, Тактика
5.9 83 оценки

Российская тактическая игра про наёмников "Спарта 2035" стала доступна для покупки, но не в Steam

Lunersun
Новости

В продажу поступила тактическая игра «Спарта 2035». Пока что речь идёт о версии в раннем доступе, которую можно купить на официальном сайте и в VK Play. Стоит она сейчас 999 рублей, хотя к финальному релизу цена заметно вырастет.

А вот в Steam игра задержится на пару дней — платформа всё ещё проверяет версию для публикации. Кстати, разработчики специально подчеркнули, что это не какая-то временная эксклюзивность для VK Play, а просто особенности процесса проверки в Steam.

Напоминаем, что «Спарта 2035» представляет собой пошаговую тактику в духе старых боевиков. Игрокам нужно возглавить отряд наёмников и отправиться в Африку — там придётся выполнять различные миссии и бороться с террористами.

4
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
EnthusiasticDixon

1к за это, да еще подорожает. Смешно.

7
MrGamerDad

Ни одного нормального обзора нет, к сожалению. А так вообще стоит сравнивать с JA3?

1
Alex40001

нет

0
kalavashok tribagov

что-то тут не так

1
TheVersusBrig

Сига без фильтра, а маска фильтрует)))

3
Real Slim Shady

Эксклюзивно на VK Play

1
SaintsEagle

>VK play

не рубля не тратим на такую политику. Пошли они нахрен

0
Создатель_No Mans_Sky

Новость дочитать не получилось, да?

6
Despot_Aspid
к финальному релизу цена заметно вырастет.

Берут на испуг?)) Что то мне подсказывает что будет совсем наоборот.

0
Сеньор Мартинез

нужна игра, где "десять мужиков в одинаковых балаклавах, которые будут общацо между собой "понял принял"", а не этот цирк с бабами пулемётчиками и стриптизёрами в тельняшках...притом ещё и убивающие африканцев

0
Jarvis666

Прочитал обсуждения в Стиме, говорят на RTX 4070 в 2k 45.fps. То есть оптимизации нет и в целом отсутствуют механики пошаговых тактический игр.

0
dwainer djon

По картинке меню похожа на Тарков лол

-1
Антон Радикалушкин

Сначала на торренте попробуем :) если динамика будет уровня gears of war+ прокачка, возьмите , пожалуйста, свои 999р :)

-1
Alex40001

хомяки ломанулись прям как лемминги с утеса чтобы успеть купить игру...

-2
selfreaver

Сказал чел, который подписан на старфилд

-2
Alex40001 selfreaver

ну главное не на смуту. ну а то что вы прям утруждались смотрели на что подписан ну наверно аргументов в пользу игры у вас больше нет.

а они на одном уровне?

просто по моей оценке игра мусор хуже broken roads и atom раз в 10

1
Рикочико selfreaver

Палишся чел.

0
Borovik-rus

Игра довольно интересная, жаль мультиплеера нет

-3
punck
-5
TheAnnoyingCrow

Если это хвалит Гоблин, то в это точно не стоит играть даже если заплатят

6