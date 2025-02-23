Российская тактическая игра про наёмников "Спарта 2035" стала доступна для покупки, но не в Steam

В продажу поступила тактическая игра «Спарта 2035». Пока что речь идёт о версии в раннем доступе, которую можно купить на официальном сайте и в VK Play. Стоит она сейчас 999 рублей, хотя к финальному релизу цена заметно вырастет.

А вот в Steam игра задержится на пару дней — платформа всё ещё проверяет версию для публикации. Кстати, разработчики специально подчеркнули, что это не какая-то временная эксклюзивность для VK Play, а просто особенности процесса проверки в Steam.

Напоминаем, что «Спарта 2035» представляет собой пошаговую тактику в духе старых боевиков. Игрокам нужно возглавить отряд наёмников и отправиться в Африку — там придётся выполнять различные миссии и бороться с террористами.