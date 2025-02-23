Российская тактическая игра про наёмников "Спарта 2035" стала доступна для покупки, но не в Steam

В продажу поступила тактическая игра «Спарта 2035». Пока что речь идёт о версии в раннем доступе, которую можно купить на официальном сайте и в VK Play. Стоит она сейчас 999 рублей, хотя к финальному релизу цена заметно вырастет.
А вот в Steam игра задержится на пару дней — платформа всё ещё проверяет версию для публикации. Кстати, разработчики специально подчеркнули, что это не какая-то временная эксклюзивность для VK Play, а просто особенности процесса проверки в Steam.
Напоминаем, что «Спарта 2035» представляет собой пошаговую тактику в духе старых боевиков. Игрокам нужно возглавить отряд наёмников и отправиться в Африку — там придётся выполнять различные миссии и бороться с террористами.
1к за это, да еще подорожает. Смешно.
Ни одного нормального обзора нет, к сожалению. А так вообще стоит сравнивать с JA3?
нет
что-то тут не так
Сига без фильтра, а маска фильтрует)))
Эксклюзивно на VK Play
>VK play
не рубля не тратим на такую политику. Пошли они нахрен
Новость дочитать не получилось, да?
Берут на испуг?)) Что то мне подсказывает что будет совсем наоборот.
нужна игра, где "десять мужиков в одинаковых балаклавах, которые будут общацо между собой "понял принял"", а не этот цирк с бабами пулемётчиками и стриптизёрами в тельняшках...притом ещё и убивающие африканцев
Прочитал обсуждения в Стиме, говорят на RTX 4070 в 2k 45.fps. То есть оптимизации нет и в целом отсутствуют механики пошаговых тактический игр.
По картинке меню похожа на Тарков лол
Сначала на торренте попробуем :) если динамика будет уровня gears of war+ прокачка, возьмите , пожалуйста, свои 999р :)
хомяки ломанулись прям как лемминги с утеса чтобы успеть купить игру...
Сказал чел, который подписан на старфилд
ну главное не на смуту. ну а то что вы прям утруждались смотрели на что подписан ну наверно аргументов в пользу игры у вас больше нет.
а они на одном уровне?
просто по моей оценке игра мусор хуже broken roads и atom раз в 10
Палишся чел.
Игра довольно интересная, жаль мультиплеера нет
Если это хвалит Гоблин, то в это точно не стоит играть даже если заплатят