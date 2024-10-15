Состоялся релиз демо-версии тактической игры Спарта 2035 от российской студии Lipsar

Российская студия Lipsar объявила о релизе демо-версии игры Спарта 2035. Демо уже вышла в магазинах Steam и VK Play, а для прохождения в ней доступно несколько миссий.
Спарта 2035 представляет из себя тактическую игру, в которой игрок управляет бойцами элитного отряда "Спарта", которые сражаются с боевиками вымышленной группировки "Даамат" в Восточной Африке.
Спарта 2035 выйдет на PC. Точная дата выхода на данный момент неизвестна.
jagged alliance 3 на миниминималках
ну нормально публикуйте, если они не могут в кириллицу в официальном магазине, значит её и нет. Вообще не существует.
Пытаешься найти нормально игру, но надо обязательно где-то спотыкнуться, хотя бы на шажочек // Вадим Арманов
сылка https://store.steampowered.com/app/3225010/SPARTA_2035/ // Сергей Максимов
Да уж нашел, все поиском пользоваться умеют.. не стима а другим
Вот только смысл локализовать название, если по факту оно не используется. // Вадим Арманов
А я и не искал, просто ткнул две ссылки. Два клика. // Сергей Максимов
"да уж нашел" - всмысле не вы нашли, а "я уже нашел".
В сообщении было не про невозможность найти. А про отсутствие хоть какого-то юзабилити, даже начиная с названия игра встречает
челик просто хочет нажать ctrl+c(я этот челик), а в какие вы там ссылки кликали это всё равно. Я вовсе не обязан заходить на сайт плейграунда, если пользуюсь вк. // Вадим Арманов
Только если тебя заинтересовала игра то это самый простой и ленивый способ. И админы паблика тоже не обязаны выкладывать ссылки в вк. ) // Сергей Максимов
Тут стоит ориентироваться на Jagged Alliance 3. // Сергей Максимов
Опа СВО // Кирилл Рудешко
минусуют, потому что не вкурили, что это анаграмма на название студии? )