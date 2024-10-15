Состоялся релиз демо-версии тактической игры Спарта 2035 от российской студии Lipsar

Российская студия Lipsar объявила о релизе демо-версии игры Спарта 2035. Демо уже вышла в магазинах Steam и VK Play, а для прохождения в ней доступно несколько миссий.

Спарта 2035 представляет из себя тактическую игру, в которой игрок управляет бойцами элитного отряда "Спарта", которые сражаются с боевиками вымышленной группировки "Даамат" в Восточной Африке.

Спарта 2035 выйдет на PC. Точная дата выхода на данный момент неизвестна.