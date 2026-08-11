Состоялся релиз тактической стратегии Warhounds в духе XCOM и Jagged Alliance

Состоялся полноценный релиз пошаговой тактической стратегии Warhounds от студии Everplay DMCC и издательства Brightika, Inc. Проект в декорациях альтернативной Африки образца 2035 года вдохновлен боевиками прошлого века и ключевыми ориентирами жанра в лице XCOM и Jagged Alliance. В честь выхода версии 1.0 в сервисе Steam действует временная скидка 15%, снижающая стоимость с 1450 до 1232 рублей.

Боевая система Warhounds делает ставку на реалистичную баллистику и полностью отказывается от искусственных промахов в упор. Каждая пуля просчитывается отдельно, а пролетевший мимо цели снаряд продолжает полет и может взорвать бочку с горючим, разрушить укрытие или поразить союзника на линии огня. В отряд можно нанимать бойцов 5 классов, а высокий уровень летальности требует постоянно задействовать дымовые завесы, вертикальное окружение и передовые технологии.

Стратегическая часть выходит далеко за рамки перестрелок и включает менеджмент мобильной базы на корабле. Командирам предстоит распоряжаться бюджетом, закупать снаряжение, лечить раненых и справляться с внутренними трениями бойцов, обладающих уникальным характером. Принимаемые решения напрямую сказываются на доступности контрактов, отношении мировых фракций и доступе к передовому снаряжению вроде боевых дронов и экзоскелетов.

Во время предварительных тестов проект успел попасть в центр скандала из-за использования искусственного интеллекта для создания портретов персонажей. Как отметили сами разработчики из Everplay DMCC, нейросети применялись исключительно в качестве временных заглушек, однако из-за волны негативных отзывов команду вынудили полностью отказаться от этой идеи. В итоговой версии игры портреты генерируются напрямую из трехмерных моделей персонажей с сохранением всех настроек внешности.

Для комфортного запуска на PC требуются процессор уровня Intel i5-9600, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070Ti и 85 ГБ свободного места на диске. В ближайших планах авторов значится полноценная адаптация управления под геймпады, оптимизация под Steam Deck и последующий релиз на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.