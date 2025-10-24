ЧАТ ИГРЫ
Спарта 2035 23.02.2025
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6.5 142 оценки

"Спарта 2035" выходит из раннего доступа - вместе до финала!

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

4 ноября "Спарта 2035" официально покидает ранний доступ. За прошедший год проект вырос из небольшой демоверсии в полноценную игру с масштабной кампанией, переработанной экономикой и десятками улучшений. Всё это — благодаря активному сообществу, которое тестировало сборки, спорило о балансе, находило баги и помогало формировать ту самую «боевую» ДНК проекта.

Теперь настал момент, к которому команда шла весь год: релиз "Спарты 2035".

Что ждёт игроков в полной версии:

  • Завершение сюжетной линии: 2 и 3 главы кампании расскажут о финальной схватке между Спартой и Дааматом.
  • Новые миссии — от антитеррористических операций до защиты стратегических объектов и совместных заданий с союзниками.
  • Свежие биомы: густые джунгли, военные базы и африканские города, каждый со своей атмосферой.
  • Три новые фракции — союзники, враги и те, кто просто наблюдает, как мир сходит с ума.
  • Новое вооружение, обновлённый ИИ и тактические сражения, где ошибка стоит дорого.
  • Полностью переработанная мета: экономика, контракты и строительство теперь ощущаются как единая живая система.

Вместе с релизом появится бонус для всех игроков: Бесплатное DLC "Море Пиратов" которое добавит отдельную мини-кампанию про борьбу с пиратами в Аденском заливе. Новая фракция, портовые карты, корабли и свежие бойцы — всё, чтобы устроить настоящую морскую заварушку.

Для новичков появится "Спарта 2035: Пролог" — отдельная бесплатная версия игры на 5–6 часов, позволяющая оценить геймплей перед покупкой полной версии. И, конечно, скидка в честь релиза и Дня народного единства. Первая половина ноября станет лучшим моментом, чтобы вступить в ряды «Спарты».

Разработчики подчёркивают: выход из раннего доступа — не финал, а новый этап. Игра продолжит развиваться, получать обновления, балансные правки и новый контент.

14
7
Комментарии:  7
Alex40001

фиксируют прибыль и банкротят "распил"?

3
Tiger Goose

Спасибо разработчикам за то, что можно приобрести игру как в VK Play, так и ключ Steam-версии в магазине "Буки".

2
SexualHarassmentPanda

Мне кстати оч понравилась. Со времен х ком 2 давно так не залипал.

2
Иваныч из Тулы

На удивление, неплохая игра. Жду релиз 👍

2
Brainstoun

Удачи на релизе, как говорится .

1
F0XDIE

Надежды были что они хотя бы до уровня Jagged Alliance 3 дотянут. Судя по отзывам - нет (пока?)

Глеб Дурново

Комментарий разработчика:
Спарта 2035 и JA3 - разные игры. Нас роднит только тематика наемников.

В остальном - игромеханически мы скорее гораздо ближе к XCOM 2 и Gears Tactics. Также нашим референсом была старая-добрая JA2, потому как в 2021 году, когда начиналась наша разработка, JA3 еще не вышла

1