"Спарта 2035" выходит из раннего доступа - вместе до финала!

4 ноября "Спарта 2035" официально покидает ранний доступ. За прошедший год проект вырос из небольшой демоверсии в полноценную игру с масштабной кампанией, переработанной экономикой и десятками улучшений. Всё это — благодаря активному сообществу, которое тестировало сборки, спорило о балансе, находило баги и помогало формировать ту самую «боевую» ДНК проекта.

Теперь настал момент, к которому команда шла весь год: релиз "Спарты 2035".

Что ждёт игроков в полной версии:

Завершение сюжетной линии: 2 и 3 главы кампании расскажут о финальной схватке между Спартой и Дааматом.

Новые миссии — от антитеррористических операций до защиты стратегических объектов и совместных заданий с союзниками.

Свежие биомы: густые джунгли, военные базы и африканские города, каждый со своей атмосферой.

Три новые фракции — союзники, враги и те, кто просто наблюдает, как мир сходит с ума.

Новое вооружение, обновлённый ИИ и тактические сражения, где ошибка стоит дорого.

Полностью переработанная мета: экономика, контракты и строительство теперь ощущаются как единая живая система.

Вместе с релизом появится бонус для всех игроков: Бесплатное DLC "Море Пиратов" которое добавит отдельную мини-кампанию про борьбу с пиратами в Аденском заливе. Новая фракция, портовые карты, корабли и свежие бойцы — всё, чтобы устроить настоящую морскую заварушку.

Для новичков появится "Спарта 2035: Пролог" — отдельная бесплатная версия игры на 5–6 часов, позволяющая оценить геймплей перед покупкой полной версии. И, конечно, скидка в честь релиза и Дня народного единства. Первая половина ноября станет лучшим моментом, чтобы вступить в ряды «Спарты».

Разработчики подчёркивают: выход из раннего доступа — не финал, а новый этап. Игра продолжит развиваться, получать обновления, балансные правки и новый контент.