"Спарта 2035" выходит из раннего доступа - вместе до финала!

4 ноября "Спарта 2035" официально покидает ранний доступ. За прошедший год проект вырос из небольшой демоверсии в полноценную игру с масштабной кампанией, переработанной экономикой и десятками улучшений. Всё это — благодаря активному сообществу, которое тестировало сборки, спорило о балансе, находило баги и помогало формировать ту самую «боевую» ДНК проекта.
Теперь настал момент, к которому команда шла весь год: релиз "Спарты 2035".
Что ждёт игроков в полной версии:
- Завершение сюжетной линии: 2 и 3 главы кампании расскажут о финальной схватке между Спартой и Дааматом.
- Новые миссии — от антитеррористических операций до защиты стратегических объектов и совместных заданий с союзниками.
- Свежие биомы: густые джунгли, военные базы и африканские города, каждый со своей атмосферой.
- Три новые фракции — союзники, враги и те, кто просто наблюдает, как мир сходит с ума.
- Новое вооружение, обновлённый ИИ и тактические сражения, где ошибка стоит дорого.
- Полностью переработанная мета: экономика, контракты и строительство теперь ощущаются как единая живая система.
Вместе с релизом появится бонус для всех игроков: Бесплатное DLC "Море Пиратов" которое добавит отдельную мини-кампанию про борьбу с пиратами в Аденском заливе. Новая фракция, портовые карты, корабли и свежие бойцы — всё, чтобы устроить настоящую морскую заварушку.
Для новичков появится "Спарта 2035: Пролог" — отдельная бесплатная версия игры на 5–6 часов, позволяющая оценить геймплей перед покупкой полной версии. И, конечно, скидка в честь релиза и Дня народного единства. Первая половина ноября станет лучшим моментом, чтобы вступить в ряды «Спарты».
Разработчики подчёркивают: выход из раннего доступа — не финал, а новый этап. Игра продолжит развиваться, получать обновления, балансные правки и новый контент.
Спасибо разработчикам за то, что можно приобрести игру как в VK Play, так и ключ Steam-версии в магазине "Буки".
Мне кстати оч понравилась. Со времен х ком 2 давно так не залипал.
На удивление, неплохая игра. Жду релиз 👍
Удачи на релизе, как говорится .
Надежды были что они хотя бы до уровня Jagged Alliance 3 дотянут. Судя по отзывам - нет (пока?)
Комментарий разработчика:
Спарта 2035 и JA3 - разные игры. Нас роднит только тематика наемников.
В остальном - игромеханически мы скорее гораздо ближе к XCOM 2 и Gears Tactics. Также нашим референсом была старая-добрая JA2, потому как в 2021 году, когда начиналась наша разработка, JA3 еще не вышла