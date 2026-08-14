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Спарта 2035 23.02.2025
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6.2 194 оценки

"Спарту 2035" бесплатно раздают в VK Play вместе с тремя дополнениями

IKarasik IKarasik

В VK Play началась бесплатная раздача «Спарта 2035». Забрать игру можно до 15 сентября 2026 года, после чего предложение завершится.

В состав бесплатного набора входит не только основная игра, но и сразу три дополнения:

  • «Море пиратов»
  • «Последний алмаз»
  • «На краю земли»

Таким образом, игроки получают полное издание со всем дополнительным контентом, включая новые сюжетные боевые миссии, регионы и персонажей.

Чтобы получить игру, достаточно открыть в VK Play раздел «Наборы» и нажать кнопку «Добавить». После этого издание будет добавлено в библиотеку.

«Спарта 2035» — пошаговая тактическая игра, в которой игрок командует отрядом наёмников, выполняет боевые задания, развивает базу, занимается разведкой и принимает решения, способные повлиять на дальнейшее развитие кампании.

Раздачи и скидки 1
19
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Serg_Sigil

Потихоньку пополняем библиотеку бесплатными раздачами :lol) - только зачем, хз..)

12
-zotik-

Ооооооо зашибись как круто, сказал бы я если бы это было бы интересно)

4
Deowar

а что это за игра?Типа очередной клон контры? Или, упаси боже, стрелялка в которой есть намёки на сюжет?

3
Пользователь ВКонтакте

В вкчем?Люд егс и гог качать не хотят а эти беспуты свой бред высрали // Руслан Варнин

2
Пользователь ВКонтакте

// Тимофей Серасхов

1
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