"Спарту 2035" бесплатно раздают в VK Play вместе с тремя дополнениями

В VK Play началась бесплатная раздача «Спарта 2035». Забрать игру можно до 15 сентября 2026 года, после чего предложение завершится.
В состав бесплатного набора входит не только основная игра, но и сразу три дополнения:
- «Море пиратов»
- «Последний алмаз»
- «На краю земли»
Таким образом, игроки получают полное издание со всем дополнительным контентом, включая новые сюжетные боевые миссии, регионы и персонажей.
Чтобы получить игру, достаточно открыть в VK Play раздел «Наборы» и нажать кнопку «Добавить». После этого издание будет добавлено в библиотеку.
«Спарта 2035» — пошаговая тактическая игра, в которой игрок командует отрядом наёмников, выполняет боевые задания, развивает базу, занимается разведкой и принимает решения, способные повлиять на дальнейшее развитие кампании.
Потихоньку пополняем библиотеку бесплатными раздачами :lol) - только зачем, хз..)
Ооооооо зашибись как круто, сказал бы я если бы это было бы интересно)
а что это за игра?Типа очередной клон контры? Или, упаси боже, стрелялка в которой есть намёки на сюжет?
В вкчем?Люд егс и гог качать не хотят а эти беспуты свой бред высрали // Руслан Варнин
// Тимофей Серасхов