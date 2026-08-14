"Спарту 2035" бесплатно раздают в VK Play вместе с тремя дополнениями

В VK Play началась бесплатная раздача «Спарта 2035». Забрать игру можно до 15 сентября 2026 года, после чего предложение завершится.

В состав бесплатного набора входит не только основная игра, но и сразу три дополнения:

«Море пиратов»

«Последний алмаз»

«На краю земли»

Таким образом, игроки получают полное издание со всем дополнительным контентом, включая новые сюжетные боевые миссии, регионы и персонажей.

Чтобы получить игру, достаточно открыть в VK Play раздел «Наборы» и нажать кнопку «Добавить». После этого издание будет добавлено в библиотеку.

«Спарта 2035» — пошаговая тактическая игра, в которой игрок командует отрядом наёмников, выполняет боевые задания, развивает базу, занимается разведкой и принимает решения, способные повлиять на дальнейшее развитие кампании.