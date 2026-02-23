В Steam стала доступна демоверсия тактической стратегии Warhounds

Студия Everplay DMCC и издательство Brightika, Inc. выпустили бесплатную ознакомительную версию своей новой пошаговой ролевой игры Warhounds. Этот проект представляет собой адаптированную для международного рынка версию отечественной тактики Спарта 2035. Выход пробной версии приурочен к началу фестиваля Steam Next Fest.

События игры разворачиваются в альтернативной Африке будущего, где пользователям предстоит взять на себя командование отрядом элитных наемников. Игровой процесс сочетает в себе пошаговые тактические сражения и стратегическое управление операционной базой. Геймерам необходимо развивать собственный корабль, строить новые модули, нанимать бойцов и снабжать их современным вооружением.

В представленной демоверсии доступен обширный срез механик. Пользователи могут пройти две обучающие миссии для знакомства с основами и пять боевых заданий в различных биомах, среди которых трущобы, центр города, военная база и морской порт. Сложность настраивается гибко, предлагая путь от легкого режима для новичков до хардкорного варианта Ультра Ветеран, где любая ошибка может стоить жизни оперативнику. Игрокам противостоят террористические группировки и высокотехнологичная корпорация Цай Шэнь.

Разработчики отмечают успешное завершение недавнего закрытого тестирования. В нем приняли участие более 11 тысяч человек, а игра получила массу положительных отзывов. На данный момент проект добавили в списки желаемого свыше двадцати двух тысяч раз. Стоит отметить важную деталь для отечественных игроков: текущая сборка в магазине Steam не поддерживает русский язык.