Во что превратились 90 млн рублей от ИРИ? Первый геймплей "Спарты 2035" даёт ответ

Студия Lipsar Studio, активно работающая над тактическим экшеном «Спарта 2035», наконец порадовала игровое сообщество первым полноценным геймплейным роликом. Видео, опубликованное на официальном YouTube-канале разработчиков, демонстрирует ключевые особенности игры, включая тактические сражения, разнообразный арсенал оружия и разрушаемость окружения.
Однако не все новости столь радужны. Команда Lipsar Studio огорошила поклонников сообщением о переносе релиза демоверсии на неопределённый срок. В официальном обращении, опубликованном в группе во ВКонтакте, разработчики подчеркнули своё стремление к безупречному качеству и желание подарить игрокам незабываемые впечатления. Ради этой высокой цели они готовы потратить дополнительное время на полировку игры до блеска, искоренение багов и доведение всех элементов до совершенства.
Действие игры разворачивается под палящим солнцем Африки, где наёмники организации «Спарта» оказывают поддержку местному президенту в его борьбе против беспощадных террористов из группировки Даамат. Каждый шаг игрока будет иметь значение в этом противостоянии добра и зла
Также нельзя не отметить и тот факт, что Институт развития интернета выделил на разработку «Спарты 2035» внушительный грант в размере 90 миллионов рублей. Этот жест доверия со стороны государства лишь подчеркивает серьёзность намерений Lipsar Studio и веру в их способность создать качественный продукт.
В видео нет действий противника, что может наводить на мысль: ИИ очень слаб, поэтому его решили не демонстрировать. По кадрам это самая лёгкая пошаговая стратегия.
Насчёт ИИ хз, это разве не мультиплеерная игра?
А как связан ИИ противников-ботов с мультиплеером? По кадрам игра одиночная.
В таких играх не бывает сильных ИИ, это ахиллесова пята, да и игра еще не завершена.
Лол, поначалу подумал, что это продолжение серии "Метро".
в жалкую потугу в Jagged Alliance.
Будь у этих ири хоть с гулькин фиг мозгов, то они бы начали с инвестирование в инди, наращивание оборотов и переход в другие форматы/бюджеты, но мозгов хватает на сдирание уже созданных проектов и отмыв бабок.
Опять мы налогами на какую-то парашу скинулись. две корявые игры распилены, еще 9998 на подходе
внешний вид при просмотре видео в разрешении 1080 весьма посредственный.. ИМХО в икскоме 2013 года визуал был лучше. Да и сами действия показанные в видео донельзя простые. Что я имею в виду, не показано ничего из : нет подавления противника огнём, нет засад, нет размещения заранее мин. Создалось ощущение, что показали очередную подделку на коленке для мобильных платформ.
Ну если сравнить Смуту за 500 млн, то эта игра раза в 500 лучше чем Смута.
В даче, квартиры, машины...
На больше этих копеек не хватит.
Подумай о том, что зп команде из 7-10 человек это от 3 млн в месяц (по низу рынка) без учёта накладных и операционных расходов
Ведьмака победили, теперь взялись за джагу
пока не будут сажать за высеры, спонсированные из бюджета, типа смуты...так и будут плодиться подобные саботажи.
О да, "сажать" и "саботажи" конечно же именно то, что подходит в этих ситуациях
Единственное, что нужно сделать это убрать гос аппарат от игр, и любители халявы на гранты сами испарятся
На хсом похожа. даже НР бар такой-же. Но графон какой-то странный. Резкий что-ли, зернистый. Короче глазу не приятен. в хсом графика лучше была. А так вроде ничего. если сравнить со смутой за пол лярда.
А вам это, правда, ну совсем, ничего не напоминает из реальной жизни? Какие-то события? (добавьте к этому ещё 2 элемента: российскую студию и финансирование от ири) В пекло.
Подчёркивает серьёзность намерений государства)
ты зачем из спячки вернулся и в политоту начал? а ну ка обратно забрался под шконку.
это шо за херня за 90 лямов
По нынешним меркам это всего лишь около ляма баксов. Иные инди порой с кикстартера в разы больше собирают.
90.лямов мало для норм игры
Это примерно нисколько в рамках разработки хоть немного вменяемого проекта
Можно пример? Реально интересно
Ну Hades стоил где-т 4 ляма. Конечно какой нибудь кликер можно и за пачку дошика сделать или игру для мобилок. Но 90 лямов рублей это и в правду копейки по нынешним меркам, а ещё считай траты на маркетинг.