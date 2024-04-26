ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Спарта 2035 2024 г.
Пошаговая, Тактика
6.8 5 оценок

Во что превратились 90 млн рублей от ИРИ? Первый геймплей "Спарты 2035" даёт ответ

Lunersun
Новости

Студия Lipsar Studio, активно работающая над тактическим экшеном «Спарта 2035», наконец порадовала игровое сообщество первым полноценным геймплейным роликом. Видео, опубликованное на официальном YouTube-канале разработчиков, демонстрирует ключевые особенности игры, включая тактические сражения, разнообразный арсенал оружия и разрушаемость окружения.

Однако не все новости столь радужны. Команда Lipsar Studio огорошила поклонников сообщением о переносе релиза демоверсии на неопределённый срок. В официальном обращении, опубликованном в группе во ВКонтакте, разработчики подчеркнули своё стремление к безупречному качеству и желание подарить игрокам незабываемые впечатления. Ради этой высокой цели они готовы потратить дополнительное время на полировку игры до блеска, искоренение багов и доведение всех элементов до совершенства.

Действие игры разворачивается под палящим солнцем Африки, где наёмники организации «Спарта» оказывают поддержку местному президенту в его борьбе против беспощадных террористов из группировки Даамат. Каждый шаг игрока будет иметь значение в этом противостоянии добра и зла

Также нельзя не отметить и тот факт, что Институт развития интернета выделил на разработку «Спарты 2035» внушительный грант в размере 90 миллионов рублей. Этот жест доверия со стороны государства лишь подчеркивает серьёзность намерений Lipsar Studio и веру в их способность создать качественный продукт.

14
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
StarfieJId

В видео нет действий противника, что может наводить на мысль: ИИ очень слаб, поэтому его решили не демонстрировать. По кадрам это самая лёгкая пошаговая стратегия.

1
Робот Колдун

Насчёт ИИ хз, это разве не мультиплеерная игра?

0
StarfieJId Робот Колдун

А как связан ИИ противников-ботов с мультиплеером? По кадрам игра одиночная.

0
Alexander Grunin

В таких играх не бывает сильных ИИ, это ахиллесова пята, да и игра еще не завершена.

0
Victor Dukoff

Лол, поначалу подумал, что это продолжение серии "Метро".

0
GraF68ru

в жалкую потугу в Jagged Alliance.

Будь у этих ири хоть с гулькин фиг мозгов, то они бы начали с инвестирование в инди, наращивание оборотов и переход в другие форматы/бюджеты, но мозгов хватает на сдирание уже созданных проектов и отмыв бабок.

0
SaintsEagle

Опять мы налогами на какую-то парашу скинулись. две корявые игры распилены, еще 9998 на подходе

0
ComprehensiveWestin

внешний вид при просмотре видео в разрешении 1080 весьма посредственный.. ИМХО в икскоме 2013 года визуал был лучше. Да и сами действия показанные в видео донельзя простые. Что я имею в виду, не показано ничего из : нет подавления противника огнём, нет засад, нет размещения заранее мин. Создалось ощущение, что показали очередную подделку на коленке для мобильных платформ.

-1
Real Slim Shady

Ну если сравнить Смуту за 500 млн, то эта игра раза в 500 лучше чем Смута.

-1
Oscilograf
Во что превратились 90 млн рублей от ИРИ?

В даче, квартиры, машины...

-1
Антон Патриарх Логвинов
В дачу, квартиру, машину

На больше этих копеек не хватит.

0
idmetrov

Подумай о том, что зп команде из 7-10 человек это от 3 млн в месяц (по низу рынка) без учёта накладных и операционных расходов

1
Hadyko

Ведьмака победили, теперь взялись за джагу

-1
Сеньор Мартинез

пока не будут сажать за высеры, спонсированные из бюджета, типа смуты...так и будут плодиться подобные саботажи.

-1
Sorsh

О да, "сажать" и "саботажи" конечно же именно то, что подходит в этих ситуациях

Единственное, что нужно сделать это убрать гос аппарат от игр, и любители халявы на гранты сами испарятся

0
Raphtallia

На хсом похожа. даже НР бар такой-же. Но графон какой-то странный. Резкий что-ли, зернистый. Короче глазу не приятен. в хсом графика лучше была. А так вроде ничего. если сравнить со смутой за пол лярда.

-1
BubbleOperation
Действие игры разворачивается под палящим солнцем Африки, где наёмники организации «Спарта» оказывают поддержку местному президенту в его борьбе против беспощадных террористов из группировки Даамат.

А вам это, правда, ну совсем, ничего не напоминает из реальной жизни? Какие-то события? (добавьте к этому ещё 2 элемента: российскую студию и финансирование от ири) В пекло.

Этот жест доверия со стороны государства лишь подчеркивает серьёзность намерений Lipsar Studio и веру в их способность создать качественный продукт.

Подчёркивает серьёзность намерений государства)

-5
no homo

ты зачем из спячки вернулся и в политоту начал? а ну ка обратно забрался под шконку.

2
ЭЛЬ МЕДВЕДЬ

это шо за херня за 90 лямов

-14
Victor Dukoff

По нынешним меркам это всего лишь около ляма баксов. Иные инди порой с кикстартера в разы больше собирают.

10
Nodas

90.лямов мало для норм игры

3
idmetrov

Это примерно нисколько в рамках разработки хоть немного вменяемого проекта

3
HandsomeRed Victor Dukoff

Можно пример? Реально интересно

0
UnrealisticGeoffrey HandsomeRed

Ну Hades стоил где-т 4 ляма. Конечно какой нибудь кликер можно и за пачку дошика сделать или игру для мобилок. Но 90 лямов рублей это и в правду копейки по нынешним меркам, а ещё считай траты на маркетинг.

0