Во что превратились 90 млн рублей от ИРИ? Первый геймплей "Спарты 2035" даёт ответ

Студия Lipsar Studio, активно работающая над тактическим экшеном «Спарта 2035», наконец порадовала игровое сообщество первым полноценным геймплейным роликом. Видео, опубликованное на официальном YouTube-канале разработчиков, демонстрирует ключевые особенности игры, включая тактические сражения, разнообразный арсенал оружия и разрушаемость окружения.

Однако не все новости столь радужны. Команда Lipsar Studio огорошила поклонников сообщением о переносе релиза демоверсии на неопределённый срок. В официальном обращении, опубликованном в группе во ВКонтакте, разработчики подчеркнули своё стремление к безупречному качеству и желание подарить игрокам незабываемые впечатления. Ради этой высокой цели они готовы потратить дополнительное время на полировку игры до блеска, искоренение багов и доведение всех элементов до совершенства.

Действие игры разворачивается под палящим солнцем Африки, где наёмники организации «Спарта» оказывают поддержку местному президенту в его борьбе против беспощадных террористов из группировки Даамат. Каждый шаг игрока будет иметь значение в этом противостоянии добра и зла

Также нельзя не отметить и тот факт, что Институт развития интернета выделил на разработку «Спарты 2035» внушительный грант в размере 90 миллионов рублей. Этот жест доверия со стороны государства лишь подчеркивает серьёзность намерений Lipsar Studio и веру в их способность создать качественный продукт.