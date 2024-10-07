Пошаговая тактика по славянским сказкам "Песнь Копья" запоет "теми самыми голосами" уже 10 октября

Мы рады поделиться с вами результатом работы наших актеров озвучки! В работе над игрой приняли участие очень много "тех самых голосов" известных всем по работам в театре, кино и, конечно же, играх! В этом видео присутствуют:
- Михаил Сушков (Громмаш Адский Крик из "World of Warcraft") - Рассказчик.
- Илья Крутояров (Серкан Болат из сериала "Постучись в мою дверь") - Витязь.
- Дмитрий Филимонов (Дядя Айро из "Аватар: Легенда об Аанге") - Вурдалаки, Упыри.
- Иван Жарков (Тор из "Мстители") - Стрелец.
- Ольга Голованова (Джайна Праудмур из "World of Warcraft") - Лихо.
- Ирина Киреева (Сара Коннор из "Терминатор 2") - Чародейка.
- Сергей Чихачев (Кровавый Барон из "Ведьмак: Дикая охота") - Ратник, Глава городской стражи.
- Александр Гаврилин (Локи из "Мстители", Дезмонд Майлз из "Assassin's Creed") - Купец.
- Петр Гланц (Принц персии из серии игр "Prince of Persia", Дедпул) - Князь.
В ролик не попали, но так же принимали участие:
- Александр Матросов (Клим из "Кужлевка", Вонг из "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия") - Берсерк.
- Борис Токарев (Сириус Блэк из серии фильмов "Гарри Поттер") - Кощей.
- Василий Зотов (Эцио Аудиторе да Фиренце из "Assassin's Creed: Brotherhood") - Водяной.
- Алия Насырова (Ада Вонг из "Resident Evil 4 Remake") - Ворожея.
- Александр Носков (Густаво "Гус" Фринг из "Breaking Bad") - Ловчий, Первая голова Змея Горыныча.
- Глеб Глушенков ( Чембер из "Valorant") - Чернокнижники, Городской Академик. Третья голова Змея Горыныча.
- Артем Затиев (Ли "Iso" Чжао Ю из "Valorant") - Слуштель, Вторая голова Змея Горыныча.
- Ольга Кузнецова (Леди Вайш из "Warcraft 3") - Ведунья.
- Елена Маркелова (Мари Нарбонн из "Граф Монте-Кристо (2024)" ) - Охотница.
- Олег Зима (Освальд "Дубман" Форрест из "Cyberpunk 2077") - Монах.
- Юлия Горохова (Капитан Марвел из "Мстители") - Послушница, Русалки.
Запись: студия "Vox Records"
Режиссер: Эвелина Новикова
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Мы выходим в ранний доступ уже 10 октября 2024 года.
"те самые голоса" - это уже мем одной студии озвучания фильмов и сериалов - RHS
Выглядит неплохо! Актеры супер, хоть некоторые уже и приелись немного)
Попробовал в демку, за это спасибо, из плюсов красивая графика, не плохая музыка, повествование как в мультике, анимация в бою весьма не дурна, модельки красивые, из минусов что мне не понравилось это система управления в самом бою как то деревянно что ли не гибко не очевидно, сама система описания действия не информативная например град стрел срабатывает только на следующем ходу а не сейчас, не понятно где броня где жизни, как соотносить опасность от битв со своей армией тоже не ясно. Думаю это все починят наверное. А так да проект достойный стоит посмотреть, кому наш сеттинг нравится должно зайти.
Спасибо!
Да, над системой описание предстоит работа. Хотим сделать её более понятной
с системой ходов тоже не сразу догнал кто как будет ходить, не понятно сколько действий осталось у персонажа, или вот такой баг действия закончились а гарпуном подтащить могу. Или удар кабана отражается только до первого игрока стоит ему уйти с линии удара как хоп кабан бежит до конца поля и как тут планировать град стрел?
а воскрешать богатырей которые ханули нельзя?
тогда нужно показывать вероятный урон от действия от удара или выстрела а не на калькуляторе что бы считать и запоминать у кого сколько демейдж
Так он же показывается) Ну в актуальной версии демки
Баба Яга будет?
В одном из квестов она участвует)
Круто, круто))) удачи разрабам)
когда озвучка лучше моделек да и самой игры...