Пошаговая тактика по славянским сказкам "Песнь Копья" запоет "теми самыми голосами" уже 10 октября

Мы рады поделиться с вами результатом работы наших актеров озвучки! В работе над игрой приняли участие очень много "тех самых голосов" известных всем по работам в театре, кино и, конечно же, играх! В этом видео присутствуют:

Михаил Сушков (Громмаш Адский Крик из "World of Warcraft") - Рассказчик. Илья Крутояров (Серкан Болат из сериала "Постучись в мою дверь") - Витязь. Дмитрий Филимонов (Дядя Айро из "Аватар: Легенда об Аанге") - Вурдалаки, Упыри. Иван Жарков (Тор из "Мстители") - Стрелец. Ольга Голованова (Джайна Праудмур из "World of Warcraft") - Лихо. Ирина Киреева (Сара Коннор из "Терминатор 2") - Чародейка. Сергей Чихачев (Кровавый Барон из "Ведьмак: Дикая охота") - Ратник, Глава городской стражи. Александр Гаврилин (Локи из "Мстители", Дезмонд Майлз из "Assassin's Creed") - Купец. Петр Гланц (Принц персии из серии игр "Prince of Persia", Дедпул) - Князь.

В ролик не попали, но так же принимали участие:

Александр Матросов (Клим из "Кужлевка", Вонг из "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия") - Берсерк. Борис Токарев (Сириус Блэк из серии фильмов "Гарри Поттер") - Кощей. Василий Зотов (Эцио Аудиторе да Фиренце из "Assassin's Creed: Brotherhood") - Водяной. Алия Насырова (Ада Вонг из "Resident Evil 4 Remake") - Ворожея. Александр Носков (Густаво "Гус" Фринг из "Breaking Bad") - Ловчий, Первая голова Змея Горыныча. Глеб Глушенков ( Чембер из "Valorant") - Чернокнижники, Городской Академик. Третья голова Змея Горыныча. Артем Затиев (Ли "Iso" Чжао Ю из "Valorant") - Слуштель, Вторая голова Змея Горыныча. Ольга Кузнецова (Леди Вайш из "Warcraft 3") - Ведунья. Елена Маркелова (Мари Нарбонн из "Граф Монте-Кристо (2024)" ) - Охотница. Олег Зима (Освальд "Дубман" Форрест из "Cyberpunk 2077") - Монах. Юлия Горохова (Капитан Марвел из "Мстители") - Послушница, Русалки.

Запись: студия "Vox Records"

Режиссер: Эвелина Новикова

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Мы выходим в ранний доступ уже 10 октября 2024 года.