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Песнь Копья 10.10.2024
Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая, Тактика
6.7 31 оценка

Пошаговая тактика по славянским сказкам "Песнь Копья" запоет "теми самыми голосами" уже 10 октября

Divovision games
Новости

Мы рады поделиться с вами результатом работы наших актеров озвучки! В работе над игрой приняли участие очень много "тех самых голосов" известных всем по работам в театре, кино и, конечно же, играх! В этом видео присутствуют:

  1. Михаил Сушков (Громмаш Адский Крик из "World of Warcraft") - Рассказчик.
  2. Илья Крутояров (Серкан Болат из сериала "Постучись в мою дверь") - Витязь.
  3. Дмитрий Филимонов (Дядя Айро из "Аватар: Легенда об Аанге") - Вурдалаки, Упыри.
  4. Иван Жарков (Тор из "Мстители") - Стрелец.
  5. Ольга Голованова (Джайна Праудмур из "World of Warcraft") - Лихо.
  6. Ирина Киреева (Сара Коннор из "Терминатор 2") - Чародейка.
  7. Сергей Чихачев (Кровавый Барон из "Ведьмак: Дикая охота") - Ратник, Глава городской стражи.
  8. Александр Гаврилин (Локи из "Мстители", Дезмонд Майлз из "Assassin's Creed") - Купец.
  9. Петр Гланц (Принц персии из серии игр "Prince of Persia", Дедпул) - Князь.

В ролик не попали, но так же принимали участие:

  1. Александр Матросов (Клим из "Кужлевка", Вонг из "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия") - Берсерк.
  2. Борис Токарев (Сириус Блэк из серии фильмов "Гарри Поттер") - Кощей.
  3. Василий Зотов (Эцио Аудиторе да Фиренце из "Assassin's Creed: Brotherhood") - Водяной.
  4. Алия Насырова (Ада Вонг из "Resident Evil 4 Remake") - Ворожея.
  5. Александр Носков (Густаво "Гус" Фринг из "Breaking Bad") - Ловчий, Первая голова Змея Горыныча.
  6. Глеб Глушенков ( Чембер из "Valorant") - Чернокнижники, Городской Академик. Третья голова Змея Горыныча.
  7. Артем Затиев (Ли "Iso" Чжао Ю из "Valorant") - Слуштель, Вторая голова Змея Горыныча.
  8. Ольга Кузнецова (Леди Вайш из "Warcraft 3") - Ведунья.
  9. Елена Маркелова (Мари Нарбонн из "Граф Монте-Кристо (2024)" ) - Охотница.
  10. Олег Зима (Освальд "Дубман" Форрест из "Cyberpunk 2077") - Монах.
  11. Юлия Горохова (Капитан Марвел из "Мстители") - Послушница, Русалки.

Запись: студия "Vox Records"
Режиссер: Эвелина Новикова

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Мы выходим в ранний доступ уже 10 октября 2024 года.

28
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Mystik_86

"те самые голоса" - это уже мем одной студии озвучания фильмов и сериалов - RHS

3
digitalkid

Выглядит неплохо! Актеры супер, хоть некоторые уже и приелись немного)

3
NikolayMikolay

Попробовал в демку, за это спасибо, из плюсов красивая графика, не плохая музыка, повествование как в мультике, анимация в бою весьма не дурна, модельки красивые, из минусов что мне не понравилось это система управления в самом бою как то деревянно что ли не гибко не очевидно, сама система описания действия не информативная например град стрел срабатывает только на следующем ходу а не сейчас, не понятно где броня где жизни, как соотносить опасность от битв со своей армией тоже не ясно. Думаю это все починят наверное. А так да проект достойный стоит посмотреть, кому наш сеттинг нравится должно зайти.

2
Divovision games

Спасибо!
Да, над системой описание предстоит работа. Хотим сделать её более понятной

3
NikolayMikolay Divovision games

с системой ходов тоже не сразу догнал кто как будет ходить, не понятно сколько действий осталось у персонажа, или вот такой баг действия закончились а гарпуном подтащить могу. Или удар кабана отражается только до первого игрока стоит ему уйти с линии удара как хоп кабан бежит до конца поля и как тут планировать град стрел?

2
NikolayMikolay Divovision games

а воскрешать богатырей которые ханули нельзя?

1
NikolayMikolay Divovision games

тогда нужно показывать вероятный урон от действия от удара или выстрела а не на калькуляторе что бы считать и запоминать у кого сколько демейдж

2
Divovision games NikolayMikolay

Так он же показывается) Ну в актуальной версии демки

1
беспантова

Баба Яга будет?

0
Divovision games

В одном из квестов она участвует)

0
archangel22

Круто, круто))) удачи разрабам)

0
Alex40001

когда озвучка лучше моделек да и самой игры...

-5