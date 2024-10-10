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Песнь Копья 10.10.2024
Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая, Тактика
6.7 34 оценки

После двух лет работы мы выпустили нашу игру "Песнь Копья" в ранний доступ Steam и VK Play!

Divovision games
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Отряд богатырей раз за разом отправляется в поход, чтобы очистить княжество от нечисти. Пошаговая тактика с roguelike элементами, вдохновленная славянскими сказками с красочной графикой! Богатыри, нечисть, магия.

Также игра доступна в VK Play

Лихие времена настали. Нечистая сила наводнила княжество. Упыри бродят по полям, Змей Горыныч терроризирует округи деревень. Отряды богатырей отправляются в походы из столицы, чтобы очистить княжество от порождений зла. До нынешнего момента все попытки завершались неудачей, но сейчас судьба княжества в твоих руках. Сможешь ли ты победить врагов и прогнать полчище нечистой силы с родной земли? Или тебе придётся начать всё заново?

Ключевые особенности

  • Окунись в сказку! Яркая стилизованная графика, вдохновленная славянским народным творчеством.
  • Руководи отрядом! Тактический геймплей завязанный на использовании особенностей героев и манипулировании позицией врагов на поле боя.
  • Напиши свою легенду! Каждая новая попытка спасти княжество отправляет в новое случайно сгенерированное приключение.
  • Сражайся со злом из славянских сказок! Упыри, лешии, волколаки, Змей Горыныч, Кощей и другие.
  • Прокачивай своих бойцов! Различные персонажи с уникальными умениями и большими возможностями для комбинаций.
  • Береги своих воинов! Погибших не вернуть. Если проиграешь, то придется отправиться заново в поход с новым отрядом.
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Алекс Рейлор

Господи, какой кабз*ц. Я помню из своего детства «Алавар», так эти ребята тащили всю игровую индустрию в СНГ. Позади там ещё мелькал «Невософт», но он какой-то неадекватный был. И вот на дворе 2024 год, а отечественная игроиндустрия выдаёт инди-проект уровня нулевых с помпой, будто реально своего, конкурентного «Ведьмака» сделали.

9
Ivan Vitkov

какая то безличностная игровая индустрия что-то выдает, сравнение Алавара идет с 2 энтузиастами, браво

0
Borovik-rus

Это не Ведьмак, а скорее 4-ые или 5-ые HoMM в славянском стиле.

1
Alex40001 Borovik-rus

вот нинада 4 нормальный был. поле меньше это kb2

0
Tsssss

Отечественные "герои меча и магии" пока выглядит не очень, но лайк за попытки )

4
Borovik-rus

А вроде бы неплохо получилось.....Герои в славянской стилистике. В Такое я бы поиграл...

-1
Alex40001

чет у всех заклинило герои герои не герои совсем

0
Сережаа

Графика скорее отталкивает чем привлекает попробовать.

2
Alex40001

и как ?

https://steamdb.info/app/2103510/

честно ребят вам нужно было брать за основу ffтактику и fire emblem но ни как kb2 или discipleslib.поле совсем другим делать и карту переделать...

1
антон фекалис

повод поддержать рублём

1
Hugemozg

почему минусуете, если игра хорошая да еще наш разработчик да и ценик адекватный, даже не повод , а надо поддержать. Не все же пылесосить на торентах.

0
Mistik.by

хз, выглядит как калл если честно.

1
Кей Овальд

Удачи, конечно, но выглядит всё это очень плохо. Для меня по крайне мере.

0