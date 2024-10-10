После двух лет работы мы выпустили нашу игру "Песнь Копья" в ранний доступ Steam и VK Play!

Отряд богатырей раз за разом отправляется в поход, чтобы очистить княжество от нечисти. Пошаговая тактика с roguelike элементами, вдохновленная славянскими сказками с красочной графикой! Богатыри, нечисть, магия.
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Лихие времена настали. Нечистая сила наводнила княжество. Упыри бродят по полям, Змей Горыныч терроризирует округи деревень. Отряды богатырей отправляются в походы из столицы, чтобы очистить княжество от порождений зла. До нынешнего момента все попытки завершались неудачей, но сейчас судьба княжества в твоих руках. Сможешь ли ты победить врагов и прогнать полчище нечистой силы с родной земли? Или тебе придётся начать всё заново?
Ключевые особенности
- Окунись в сказку! Яркая стилизованная графика, вдохновленная славянским народным творчеством.
- Руководи отрядом! Тактический геймплей завязанный на использовании особенностей героев и манипулировании позицией врагов на поле боя.
- Напиши свою легенду! Каждая новая попытка спасти княжество отправляет в новое случайно сгенерированное приключение.
- Сражайся со злом из славянских сказок! Упыри, лешии, волколаки, Змей Горыныч, Кощей и другие.
- Прокачивай своих бойцов! Различные персонажи с уникальными умениями и большими возможностями для комбинаций.
- Береги своих воинов! Погибших не вернуть. Если проиграешь, то придется отправиться заново в поход с новым отрядом.
Господи, какой кабз*ц. Я помню из своего детства «Алавар», так эти ребята тащили всю игровую индустрию в СНГ. Позади там ещё мелькал «Невософт», но он какой-то неадекватный был. И вот на дворе 2024 год, а отечественная игроиндустрия выдаёт инди-проект уровня нулевых с помпой, будто реально своего, конкурентного «Ведьмака» сделали.
какая то безличностная игровая индустрия что-то выдает, сравнение Алавара идет с 2 энтузиастами, браво
Это не Ведьмак, а скорее 4-ые или 5-ые HoMM в славянском стиле.
вот нинада 4 нормальный был. поле меньше это kb2
Отечественные "герои меча и магии" пока выглядит не очень, но лайк за попытки )
А вроде бы неплохо получилось.....Герои в славянской стилистике. В Такое я бы поиграл...
чет у всех заклинило герои герои не герои совсем
Графика скорее отталкивает чем привлекает попробовать.
и как ?
https://steamdb.info/app/2103510/
честно ребят вам нужно было брать за основу ffтактику и fire emblem но ни как kb2 или discipleslib.поле совсем другим делать и карту переделать...
повод поддержать рублём
почему минусуете, если игра хорошая да еще наш разработчик да и ценик адекватный, даже не повод , а надо поддержать. Не все же пылесосить на торентах.
хз, выглядит как калл если честно.
Удачи, конечно, но выглядит всё это очень плохо. Для меня по крайне мере.