После двух лет работы мы выпустили нашу игру "Песнь Копья" в ранний доступ Steam и VK Play!

Отряд богатырей раз за разом отправляется в поход, чтобы очистить княжество от нечисти. Пошаговая тактика с roguelike элементами, вдохновленная славянскими сказками с красочной графикой! Богатыри, нечисть, магия.

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Лихие времена настали. Нечистая сила наводнила княжество. Упыри бродят по полям, Змей Горыныч терроризирует округи деревень. Отряды богатырей отправляются в походы из столицы, чтобы очистить княжество от порождений зла. До нынешнего момента все попытки завершались неудачей, но сейчас судьба княжества в твоих руках. Сможешь ли ты победить врагов и прогнать полчище нечистой силы с родной земли? Или тебе придётся начать всё заново?

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