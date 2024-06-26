Добро пожаловать в Дубай - 12 лет назад вышел культовый психологический шутер Spec Ops: The Line

Spec Ops: The Line, выпущенная в июне 2012 года, быстро стала одной из самых обсуждаемых игр благодаря своей глубокой и эмоционально насыщенной сюжетной линии. За прошедшие 12 лет игра оставила значительный след в индустрии и вызвала множество дискуссий среди геймеров и критиков.
Spec Ops: The Line— это шутер от третьего лица, разработанный Yager Development и изданный 2K Games. Игра выделяется на фоне других шутеров своим уникальным подходом к повествованию и моральными дилеммами, которые она ставит перед игроком.
Сюжет игры вдохновлен романом Джозефа Конрада «Сердце тьмы» и фильмом «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Игрок управляет капитаном Мартином Уокером, командиром отряда «Дельта», который отправляется в разрушенный песчаной бурей Дубай для расследования исчезновения полковника Конрада и его подразделения.
Spec Ops: The Line знаменита своими сложными моральными выборами, которые ставят игрока в ситуации, где нет правильных или неправильных решений. Эти моменты заставляют игроков задуматься о последствиях своих действий, что редко встречается в шутерах.
Постапокалиптический Дубай, изображенный в игре, предлагает уникальные визуальные впечатления. Песчаные бури, разрушенные небоскребы и общая атмосфера безысходности создают неповторимый антураж.
Темы войны, моральных дилемм и человеческой психологии, поднятые в игре, остаются актуальными и сегодня. Spec Ops: The Line продолжает привлекать новых игроков и вызывать обсуждения в геймерском сообществе.
Игра приобрела культовый статус среди геймеров и критиков, став примером того, как видеоигры могут быть средством для глубоких и значимых повествований.
Офигенская игра.
шедевр.
Это теперь в привычку входит? Каждый день срать постами - n лет назад вышла x игра?
Качество постов на пг всё выше и выше.
Бонусы сами собой не заработаются.
А на что их тратить ? На казино ?
Иногда даже там выстреливает, как мне прошлой осенью, сразу две игры за один день)
Поверь, есть на что. Автор этого поста как минимум 5к вывел, публикая подобные треш-новости.
От ремейка я бы точно не отказался. Действительно культовая игра, единственная в своем роде
До сих пор прекрасен настоящей серой моралью и ужасами войны. Лучше всяких соевых калл оф дутиев.
Всегда убивал людей после того, что они сделали... Игра супер 👍
Вы имеете в виду что убивали в игре ? В игре же да?...
Симулятор ПТСР в разрезе
Сколько в Steam лежит, так и не прошёл, забыл уже про игру 😅 // Алексей Малышев
Очень зря. Одна из тех игр, которая отпугивает дешевым геймплеем, но в несколько раз компенсирует это сюжетом.
не знаю, я прошёл и забыл-хотя может пк был слабый
Я только недавно вообще об этой игре узнал, и, как только собрался ее купить... Она пропала из продажи. Остатки ключей для Стима моментально выросли в цене в десять раз :(
Хороший! // Алексей Апостолов
Апокалипсис сегодня здорового человека // Александр Ковалёв
Раза 3 пытался её начать и каждый раз бросал в самом начале, а брату зашло аж до ошпаренных ляжек
Нужно пересилить себя. Серьезно. Игруха топ. И я прекрасно понимаю, что она может показаться скучной. Тут больше цимес в сюжете.
не травите душу.
// Весёлый Александр
Забыли упомянуть шикарнейший саундтрек . Ещё хочется отметить что все три поизведения шикарны и по своему самобытны несмотря на схожую фабулу , такое бывает довольно редко, я имею ввиду:
1. В сердце тьмы
2.апокалипсис сегодня
3. Spec ops the line
Крайне рекомендую к ознакомлению все три .
Надо пройти) // Mikhail Tsyganov
Помню как скучал летними днями. Хотелось чего-нибудь пострелушного после ТЕС Обливион и Скайрима. И вот вижу в новинках игр торрент сайта Spec Ops: The Line. Ну думаю ща постреляю кайфану. В итоге стрелять не очень приятно так как шутан от 3 лица, но история захватила меня. Залпом прошел в тот день и остался под впечатлением! Одна из самых любимых игр и сюжетов в играх. Хочется забыть все и перепройти заново
Лучшая часть калды.
Никогда не играл.
"Внимание: Spec Ops: The Line больше не доступна в магазине Steam."
ну и фу такими быть :(
Графика убогая, геймплей заезженный, а "моральный выбор" высосан из пальца. Еще бы "Калл оф Дути" шедевром назвали. Поиграйте лучше в доту, там хоть скилл нужен, а не сопли разводить.
Ясно гей в комментах