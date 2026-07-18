Падение Черного ястреба вместо безумия в Дубае: для Spec Ops: The Line анонсирован масштабный тактический мод

Культовый военный шутер Spec Ops: The Line получит масштабную тотальную конверсию, которая полностью изменит сеттинг и атмосферу игры. Проект под названием Spec Ops: Black Hawk Down выйдет в августе 2026 года и превратит психологический триллер в суровую историческую реконструкцию.



Сюжет мода перенесет игроков в Могадишо 1993 года. Сомали охвачена гражданской войной, голодом и анархией. После нападений на миротворцев ООН американское командование отправляет оперативников Delta Force на захват генерала Мухаммеда Айдида. Миссия, которая должна была занять не более часа, быстро превращается в жестокую битву за выживание, где главной задачей становится спасение сбитых экипажей вертолетов.

Разработчики полностью переработали визуальную и звуковую часть Spec Ops: The Line:

Новая экипировка: бойцы отряда получили аутентичную форму и снаряжение оперативников «Дельты» времен реальной операции «Готический змей».

Разнообразие врагов: внешний вид сомалийских боевиков меняется от уровня к уровню, отражая разрозненный и хаотичный характер местного ополчения.

Реалистичный арсенал: оружие обзавелось новыми моделями, переработанными характеристиками и сочными звуками выстрелов.

Ностальгический саундтрек: всю оригинальную музыку заменили на лицензированные треки и атмосферные композиции из классической игры Delta Force: Black Hawk Down.

Проект создается независимой командой энтузиастов и не имеет отношения к Columbia Pictures, NovaLogic или другим правообладателям оригинальных франшиз.