Падение Черного ястреба вместо безумия в Дубае: для Spec Ops: The Line анонсирован масштабный тактический мод

Культовый военный шутер Spec Ops: The Line получит масштабную тотальную конверсию, которая полностью изменит сеттинг и атмосферу игры. Проект под названием Spec Ops: Black Hawk Down выйдет в августе 2026 года и превратит психологический триллер в суровую историческую реконструкцию.
Сюжет мода перенесет игроков в Могадишо 1993 года. Сомали охвачена гражданской войной, голодом и анархией. После нападений на миротворцев ООН американское командование отправляет оперативников Delta Force на захват генерала Мухаммеда Айдида. Миссия, которая должна была занять не более часа, быстро превращается в жестокую битву за выживание, где главной задачей становится спасение сбитых экипажей вертолетов.
Разработчики полностью переработали визуальную и звуковую часть Spec Ops: The Line:
- Новая экипировка: бойцы отряда получили аутентичную форму и снаряжение оперативников «Дельты» времен реальной операции «Готический змей».
- Разнообразие врагов: внешний вид сомалийских боевиков меняется от уровня к уровню, отражая разрозненный и хаотичный характер местного ополчения.
- Реалистичный арсенал: оружие обзавелось новыми моделями, переработанными характеристиками и сочными звуками выстрелов.
- Ностальгический саундтрек: всю оригинальную музыку заменили на лицензированные треки и атмосферные композиции из классической игры Delta Force: Black Hawk Down.
Проект создается независимой командой энтузиастов и не имеет отношения к Columbia Pictures, NovaLogic или другим правообладателям оригинальных франшиз.
Честно признаюсь Мододелы просто гении. Spec Ops: The Line всегда хвалили за сюжет, но ругали за довольно пресный геймплей. А тут мало того, что сеттинг меняют на Могадишо 1993 года, так еще и выкатывают хардкорный тактический геймплей. Это мы качаем в августе 2026-го без лишних вопросов. ПК-гейминг снова доказывает свое превосходство.
Сеттинг поменяли?!? Сомали выглядит совсем иначе чем дубай
Скины на модельках поменяли и все, больше никаких отличий