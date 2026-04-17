Анонсирован мрачный симулятор мясника Special Meat

Студия разработчиков Untitle Game Studio представила новый симулятор в жанре инди под названием Special Meat. Проект предлагает геймерам погрузиться в суровую реальность альтернативного будущего. Точная дата выхода пока не объявлена, в магазине Steam указано, что релиз состоится скоро.

Сюжет разворачивается в мире, где традиционное животноводство исчезло после масштабной инфекции. Теперь человечество вынуждено искать другие способы выживания. В игре Special Meat пользователи возьмут на себя роль лицензированного техника на предприятии повышенного риска. Главная задача заключается в переработке человеческих пожертвований в пищевые продукты для голодающего населения.

Игровой процесс строится на полностью ручных механиках без использования автоматизации. Игрокам предстоит сортировать ресурсы в холодильных камерах, снимать кожу и отделять ткани от костей. Разработчики обещают реалистичную систему расчленения и экономику, которая требует высокой точности при выполнении заказов. В процессе работы придется учитывать вес сырья с погрешностью до 0,1 килограмма. Также необходимо следить за состоянием оборудования, поддерживать напряжение в сети и улучшать рабочие инструменты, состоящие из ножей и пил.

Проект разрабатывается для компьютеров под управлением операционной системы Windows 10. Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i5, видеокарту NVidia GeForce GTX 750, 8 гигабайт оперативной памяти и 5 гигабайт свободного места на накопителе. Игра рассчитана на 1 пользователя и получит перевод на 13 языков, среди которых заявлена поддержка русского текста интерфейса и субтитров.