Игроки разбежались, инвесторы не пришли: создатели Spectre Divide распускают свою студию и закрывают серверы игры

Вот и ещё одна игровая студия не выдержала испытания рынком. В Mountaintop Studios объявили, что закрывают свой тактический шутер Spectre Divide и распускают команду. Студия прекратит работу уже на этой неделе, а серверы игры отключат в ближайший месяц.

Глава студии Нейт Митчелл не стал ходить вокруг да около и честно признал причину — игроков мало, денег не хватает. Команда пыталась вытащить проект: искали инвесторов, хотели найти нового издателя, даже думали продать студию целиком. Но ничего не сработало, а финансовая подушка тем временем истощилась.

А ведь поначалу всё выглядело многообещающе. После запуска в сентябре прошлого года в игру пришло аж 400 тысяч человек, а онлайн доходил до 30 тысяч одновременно. Правда, интерес как-то очень быстро угас — активность упала до 4 тысяч игроков и больше не поднималась. Даже февральский запуск нового сезона не смог расшевелить публику.

Кстати, всем, кто тратил деньги в игре после старта первого сезона, обещают вернуть средства, а возможность делать покупки уже отключили.