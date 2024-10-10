Создатели Spectre Divide не теряют надежды и продолжают развивать игру, несмотря на малое количество игроков

Нейт Митчелл, глава независимой студии Mountaintop, высказался о судьбе их соревновательного шутера Spectre Divide. Несмотря на слухи о «смерти» игры из-за низкого онлайна, Митчелл заверил поклонников игры, что закрывать серверы никто не собирается. Более того, разработчики планируют и дальше выпускать обновления, а в случае необходимости даже готовы объединить очереди матчмейкинга для ускорения поиска игроков.

Интересно, что Spectre Divide вышел без громкой рекламной кампании. Митчелл объяснил это тем, что все средства студии вкладывались непосредственно в разработку. Однако ситуация должна измениться к старту первого сезона, который намечен на декабрь или январь. К этому моменту Mountaintop обещает подготовить полноценную рекламную кампанию, надеясь привлечь новую аудиторию.

До запуска первого сезона команда сосредоточится на технических аспектах: оптимизации и исправлении багов. Митчелл также выразил особую благодарность блогерам, которые своими видео фактически взяли на себя роль главных рекламщиков игры.