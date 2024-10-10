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Spectre Divide 03.09.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.3 7 оценок

Создатели Spectre Divide не теряют надежды и продолжают развивать игру, несмотря на малое количество игроков

Lunersun
Новости

Нейт Митчелл, глава независимой студии Mountaintop, высказался о судьбе их соревновательного шутера Spectre Divide. Несмотря на слухи о «смерти» игры из-за низкого онлайна, Митчелл заверил поклонников игры, что закрывать серверы никто не собирается. Более того, разработчики планируют и дальше выпускать обновления, а в случае необходимости даже готовы объединить очереди матчмейкинга для ускорения поиска игроков.

Интересно, что Spectre Divide вышел без громкой рекламной кампании. Митчелл объяснил это тем, что все средства студии вкладывались непосредственно в разработку. Однако ситуация должна измениться к старту первого сезона, который намечен на декабрь или январь. К этому моменту Mountaintop обещает подготовить полноценную рекламную кампанию, надеясь привлечь новую аудиторию.

До запуска первого сезона команда сосредоточится на технических аспектах: оптимизации и исправлении багов. Митчелл также выразил особую благодарность блогерам, которые своими видео фактически взяли на себя роль главных рекламщиков игры.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Smusi

На арте боевые феминистки?

1
Nifize

ага , регулярные войска

1
Smusi Nifize

При вербовке получают автомат, форму и краску для волос?

2