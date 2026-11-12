The Spectrum Retreat: Redux выйдет 26 ноября - головоломка получила обновлённую графику и новый режим

Издательство Ripstone объявило дату выхода The Spectrum Retreat: Redux на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Обновлённая версия головоломки от первого лица появится в Steam уже 26 ноября по цене $12,99. Ранее, 29 октября, игра стала доступна на Switch 2.

The Spectrum Retreat: Redux — переработанное издание игры 2018 года. Действие разворачивается в отеле «Пенроуз» в стиле ар-деко, отрезанном от внешнего мира. Его коридоры патрулируют андроиды, а главный герой пытается разобраться в причинах своего пребывания здесь, следуя подсказкам таинственного незнакомца.

Основу игрового процесса составляют исследование отеля и решение пространственных головоломок. Игроку предстоит менять и поглощать цвета, обходить защитные барьеры и перенаправлять энергию, постепенно открывая новые возможности для взаимодействия с окружением. За необычной обстановкой скрывается история о памяти, утрате и семье, которую подвела система, призванная её защищать.

Главные изменения Redux касаются технической части и удобства прохождения. Разработчики переработали освещение, добавили отражения с трассировкой лучей и объёмные эффекты. На PS5 и Xbox Series появятся разрешение 4K и выбор между режимами производительности и качества. Также обещаны улучшенный объёмный звук 5.1, выбор глав, ускоренное перемещение и общая оптимизация игрового процесса.

Отдельным нововведением станет режим Express Checkout, рассчитанный на любителей скоростного прохождения. В нём можно соревноваться с собственным временем, стараясь решать головоломки и завершать отдельные комнаты как можно быстрее. Разработчики обещают вознаграждать точные действия и быстрое мышление.