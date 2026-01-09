Спортивный экшен Speedball выйдет из раннего доступа 27 января, игра появится на консолях текущего поколения

Rebellion объявила, что Speedball покинет ранний доступ Steam 27 января, после первоначального запуска в октябре 2024 года. Кроме того, в тот же день игра выйдет на Xbox Series X|S и PlayStation 5. Speedball — это возрождение культовой франшизы Bitmap Brothers, впервые запущенной в 1988 году.
Действие Speedball разворачивается в мрачном будущем 2138 года. Это бескомпромиссный вид спорта, используемый мегакорпорациями для отвлечения угнетенных масс от их жалкой жизни. Это единственный вид спорта, позволяющий двум кибернетически модифицированным командам сражаться друг с другом на уровне скорости и насилия, превосходящих человеческие возможности. Матчи динамичные, взрывные и непредсказуемые, и вам потребуется освоить высокоскоростные передачи, координацию и стрельбу.
Основные характеристики:
- Невероятно динамичные, взрывные и непредсказуемые матчи.
- Сразитесь в жестоком спорте с участием множества команд и на самых разных аренах.
- Воспользуйтесь преимуществами специфических препятствий и способностей на арене, чтобы получить преимущество над противниками.
- Замедленная съемка с помощью Slam Cam позволяет запечатлеть самые жестокие и беспощадные приемы.
- Матчи в аркадном стиле сочетаются со стратегией спортивного менеджмента.
- Соберите команду, которая соответствует вашему стилю игры, учитывая индивидуальные качества и таланты каждого игрока.
- Оттачивайте свои навыки в противостоянии с искусственным интеллектом, а затем соревнуйтесь онлайн или с другом в локальном режиме.
Обновления в раннем доступе.
С момента запуска Speedball в ранний доступ в октябре 2024 года компания Rebellion продолжала добавлять новые функции и обновления, которые кардинально изменили игру, в том числе:
- Новый режим «Лига», в котором 10 команд соревнуются в течение сезона за звание чемпиона.
- Система обучения, которая поможет новым игрокам быстро освоиться.
- Добавлены новые версии арен в режиме «Брутальный», наряду с их стандартными вариантами.
- Улучшена графика, включая усовершенствованные визуальные эффекты при столкновениях с высокой интенсивностью.
- Усовершенствованная система стрельбы позволяет более точно попадать в цель.
- Улучшена игровая механика, включая скорость, вратарскую игру и искусственный интеллект.
- В список добавлено восемь новых арен.
- Добавлены динамические ловушки и препятствия для арены, включая огнемёты, ледяные дробовики, рельсы для скольжения и многое другое.
- Новые комплекты брони и цветовые решения.
