Speedball 29.10.2024
Экшен, Спорт, От третьего лица
3 2 оценки

Спортивный экшен Speedball выйдет из раннего доступа 27 января, игра появится на консолях текущего поколения

KoRnEr KoRnEr

Rebellion объявила, что Speedball покинет ранний доступ Steam 27 января, после первоначального запуска в октябре 2024 года. Кроме того, в тот же день игра выйдет на Xbox Series X|S и PlayStation 5. Speedball — это возрождение культовой франшизы Bitmap Brothers, впервые запущенной в 1988 году.

Действие Speedball разворачивается в мрачном будущем 2138 года. Это бескомпромиссный вид спорта, используемый мегакорпорациями для отвлечения угнетенных масс от их жалкой жизни. Это единственный вид спорта, позволяющий двум кибернетически модифицированным командам сражаться друг с другом на уровне скорости и насилия, превосходящих человеческие возможности. Матчи динамичные, взрывные и непредсказуемые, и вам потребуется освоить высокоскоростные передачи, координацию и стрельбу.

+ ещё 1 картинка

Совершенно новая игра в легендарной серии Bitmap Brothers! Отправляйтесь в мрачное будущее 2138 года, где мегакорпорации используют «Спидбол», чтобы отвлечь угнетенные массы от их жалкой жизни.

Основные характеристики:

  • Невероятно динамичные, взрывные и непредсказуемые матчи.
  • Сразитесь в жестоком спорте с участием множества команд и на самых разных аренах.
  • Воспользуйтесь преимуществами специфических препятствий и способностей на арене, чтобы получить преимущество над противниками.
  • Замедленная съемка с помощью Slam Cam позволяет запечатлеть самые жестокие и беспощадные приемы.
  • Матчи в аркадном стиле сочетаются со стратегией спортивного менеджмента.
  • Соберите команду, которая соответствует вашему стилю игры, учитывая индивидуальные качества и таланты каждого игрока.
  • Оттачивайте свои навыки в противостоянии с искусственным интеллектом, а затем соревнуйтесь онлайн или с другом в локальном режиме.

Обновления в раннем доступе.
С момента запуска Speedball в ранний доступ в октябре 2024 года компания Rebellion продолжала добавлять новые функции и обновления, которые кардинально изменили игру, в том числе:

  • Новый режим «Лига», в котором 10 команд соревнуются в течение сезона за звание чемпиона.
  • Система обучения, которая поможет новым игрокам быстро освоиться.
  • Добавлены новые версии арен в режиме «Брутальный», наряду с их стандартными вариантами.
  • Улучшена графика, включая усовершенствованные визуальные эффекты при столкновениях с высокой интенсивностью.
  • Усовершенствованная система стрельбы позволяет более точно попадать в цель.
  • Улучшена игровая механика, включая скорость, вратарскую игру и искусственный интеллект.
  • В список добавлено восемь новых арен.
  • Добавлены динамические ловушки и препятствия для арены, включая огнемёты, ледяные дробовики, рельсы для скольжения и многое другое.
  • Новые комплекты брони и цветовые решения.
Комментарии:  2
