Издательство tinyBuild анонсировала продолжение соревновательного платформера - SpeedRunners 2: King of Speed

Издательство tinyBuild и студия Fair Play Labs анонсировали продолжение культового соревновательного платформера — SpeedRunners 2: King of Speed. Игра выйдет сначала на ПК в 2025 году, а затем в 2026-м появится на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

King of Speed сохраняет дух оригинала — быстроту, ловкость и азарт — но переходит на новый уровень. До восьми игроков могут участвовать в безумных забегах, онлайн или локально. Прыжки, крюки, ловушки, ракеты, золотые крюки и огненное кольцо, сжимающее арену — всё это заставит вас бороться за выживание в стиле «последний, кто остался на экране, — победитель».

Вас ждёт яркий ретрофутуристический мир, вдохновлённый эстетикой супергероев 60-х. Каждый забег — это битва рефлексов и тактики, а разнообразные персонажи и улучшенная графика в высоком разрешении добавляют зрелищности. Разработчики обещают гладкий геймплей, улучшенный неткод и лёгкий вход для новичков при глубокой механике для хардкорных фанатов.

SpeedRunners 2 идеально подходит как для соревновательных турниров, так и для весёлых вечеров с друзьями. Изучайте карты, осваивайте технику бега, создавайте свои режимы и боритесь за титул настоящего короля скорости!