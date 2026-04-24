Старый хаос на новой скорости: SpeedRunners 2 усиливает формулу оригинала и выходит в июле

tinyBuild и Fair Play Labs объявили, что SpeedRunners 2: King of Speed выйдет в июле на консолях и ПК. Продолжение развивает идеи оригинала 2013 года, делая ставку на масштаб и динамику.

Главное нововведение — матчи до восьми игроков. Это логичное расширение формулы: первая часть уже была хаотичной, а теперь игра буквально удваивает плотность событий на экране. При этом разработчики обещают улучшенный сетевой код, что критично — в таких играх даже небольшая задержка ломает весь ритм.

Геймплей остался прежним: быстрые забеги, крюк, ловушки и бонусы, выбивающие соперников с трассы. И это как раз плюс — менять базу здесь не нужно, она уже доказала свою эффективность.

Дополнительный акцент сделан на пользовательском контенте и режимах, включая турниры и кастомные испытания. Это важный шаг: подобные проекты живут за счёт сообщества, а не только стартового набора карт.

В итоге SpeedRunners 2 выглядит как эволюция без лишнего риска. Не революция, но грамотное усиление того, что и так работало — а для соревновательной игры это зачастую самый надёжный путь.