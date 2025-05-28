Задорные гонки на выживание возвращаются: SpeedRunners 2 готовится к плейтесту этим летом

Скорость, хаос и соревновательная жажда — этим летом фанаты экшен-платформеров получат возможность опробовать SpeedRunners 2: King of Speed на ПК. Издатель tinyBuild и студия Fair Play Labs объявили о грядущем плейтесте в Steam, который даст ранний доступ к долгожданному продолжению культовой игры.

SpeedRunners 2 — это эволюция многопользовательского экшена, где до восьми игроков сражаются за первое место в безумной гонке на выживание. Новинка бережно сохраняет дух оригинала, но добавляет современную графику, улучшенный неткод и поддержку большего числа участников. Игроков ждёт всё тот же бешеный ритм, мгновенные решения и незабываемые моменты.

Как и прежде, ключ к победе — мастерство движения. Скользите, прыгайте, цепляйтесь за стены, используйте крюк и запоминайте расположение бустеров и ловушек. Одно неверное движение — и вы вылетаете за пределы экрана. Поддержка мощных пикапов, включая ракеты, заморозку и «золотой крюк», делает каждую гонку непредсказуемой.

Действие разворачивается в ретрофутуристическом мире супергероев, где каждый уровень — визуальный праздник. Благодаря продуманному дизайну карт и высокой реиграбельности, SpeedRunners 2 легко освоить, но трудно в совершенстве овладеть.

Финальный релиз игры состоится на ПК в 2025 году, а консольные версии появятся в 2026-м. Но уже этим летом вы можете стать одним из первых, кто поборется за титул короля скорости.