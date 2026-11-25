Bolt Blaster Games выпустила для кооперативного bullet heaven-экшена The Spell Brigade дополнение Brotato Brigado и обновление The Sinking Murk. В ролике демонстрируются новый волшебник, заклинания и предметы по мотивам Brotato, а также заражённые монстры болотного мира.

Дополнение добавляет в отряд мага Спада, новые облики, свитки и магию, вдохновлённую Brotato.

Обновление открывает болотное королевство The Sinking Murk, где игрокам предстоит отбиваться от заражённых противников. Оба набора контента уже доступны.