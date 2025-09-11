ЧАТ ИГРЫ
The Spell Brigade 16.09.2024
Экшен, Инди, Вид сверху
8.6 27 оценок

Разработчики The Spell Brigade прекращают поддержку нативной версии для Linux

Создатели кооперативного экшена The Spell Brigade объявили о прекращении поддержки нативной версии игры для операционных систем на базе Linux. Соответствующее заявление было опубликовано в Steam.

По словам разработчиков, они столкнулись с рядом технических трудностей. Среди причин отказа от нативной версии упоминаются постоянные визуальные ошибки на картах NVIDIA в Linux, которые решаются переключением на Proton, а также технические изменения в сетевом коде игры, которые мешают полной совместимости с нативной сборкой Linux. Кроме того, были отмечены специфичные для этой ОС проблемы, связанные с разрешением экрана и частотой обновления.

Студия заверила, что пользователи Linux по-прежнему смогут играть в The Spell Brigade через слой совместимости Proton в Steam. Весь достигнутый прогресс будет перенесен автоматически, что позволит продолжить игру с того же места. Поддержка нативной Linux-версии будет официально прекращена со следующим обновлением, которое выйдет 24 сентября.

