Quantic Dream отключила серверы Spellcasters Chronicles - игра просуществовала 4 месяца

После сложных нескольких месяцев настала дата отключения серверов Spellcasters Chronicles. MOBA от Quantic Dream находилась в раннем доступе на ПК в Steam в течение трёх месяцев, прежде чем разработчик объявил, что не будет выделять дополнительные ресурсы на этот проект.

После этого объявления у игроков появилось примерно месяц дополнительного игрового времени и поддержки серверов, прежде чем 19 июня наступила официальная дата закрытия игры. Компания Quantic Dream объяснила решение тем, что игра не смогла привлечь аудиторию, необходимую для обеспечения её долгосрочной устойчивости.