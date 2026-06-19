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Spellcasters Chronicles 26.02.2026
Стратегия, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези
5 16 оценок

Quantic Dream отключила серверы Spellcasters Chronicles - игра просуществовала 4 месяца

monk70 monk70

После сложных нескольких месяцев настала дата отключения серверов Spellcasters Chronicles. MOBA от Quantic Dream находилась в раннем доступе на ПК в Steam в течение трёх месяцев, прежде чем разработчик объявил, что не будет выделять дополнительные ресурсы на этот проект.

После этого объявления у игроков появилось примерно месяц дополнительного игрового времени и поддержки серверов, прежде чем 19 июня наступила официальная дата закрытия игры. Компания Quantic Dream объяснила решение тем, что игра не смогла привлечь аудиторию, необходимую для обеспечения её долгосрочной устойчивости.

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