Quantic Dream закрывает серверы Spellcasters Chronicles спустя 83 дня - онлайн игры рухнул ниже 100 игроков

Студия Quantic Dream объявила о закрытии серверов мультиплеерной игры Spellcasters Chronicles спустя всего 83 дня после запуска в раннем доступе Steam. Проект оказался коммерчески неудачным: согласно данным Steam Charts и публикациям игровых СМИ, вскоре после релиза пиковый онлайн игры составлял около 888 одновременных игроков, однако затем аудитория резко сократилась — в последние недели количество активных пользователей опускалось ниже сотни.

По данным журналистов и инсайдеров, Spellcasters Chronicles изначально рассматривалась как важный источник финансирования для разработки Star Wars Eclipse — масштабного проекта во вселенной Star Wars, а сама Quantic Dream и её владелец NetEase рассчитывали на долгосрочную монетизацию игры. Однако слабый старт и низкая вовлечённость игроков поставили будущее проекта под вопрос.

Game Informer и Insider Gaming ранее сообщали, что разработка Star Wars Eclipse продвигается «крайне медленно», а финансовые результаты Spellcasters Chronicles могут напрямую повлиять на дальнейший объём инвестиций в студию. В материалах утверждается, что руководство NetEase уже пересматривает стратегию финансирования зарубежных проектов после сокращения инвестиций в ряд западных команд.

На фоне закрытия серверов Quantic Dream также готовит сокращения сотрудников. При этом студия подчёркивает, что разработка Star Wars Eclipse официально не отменена и продолжается. GamesRadar отмечает, что проект по-прежнему находится в активном производстве, хотя релиз игры, вероятно, остаётся вопросом нескольких лет.

Компания также сообщила о возврате средств пользователям, которые приобрели ранний доступ Spellcasters Chronicles и внутриигровые предметы. Причиной закрытия официально названа недостаточная активность аудитории для долгосрочной поддержки проекта.

Spellcasters Chronicles стала первым крупным сервисным проектом Quantic Dream — студии, известной прежде всего сюжетными одиночными играми вроде Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Именно поэтому слабые результаты многопользовательной игры вызвали особенно активное обсуждение среди игроков и аналитиков индустрии.