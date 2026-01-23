Spellcasters Chronicles от Quantic Dream готовится ко второму бета-тесту с новым контентом

Студия Quantic Dream анонсировала второй закрытый бета-тест своего ролевого карточного экшена Spellcasters Chronicles, который пройдёт с 29 января по 2 февраля в преддверии запуска раннего доступа в феврале. Разработчики подчеркнули, что отзывы, полученные во время первого бета-тестирования, помогли внести ряд оптимизаций и улучшений в игру, включая повышение производительности, стабильности и более эффективное использование памяти.

Второй бета-тест сохранит весь контент первой версии: шесть игровых заклинателей, Мавзолей и систему построения колод. Однако главным дополнением станет новая арена — Скандинавский берег, с пятью полосами, открытыми линиями обзора и суровыми условиями окружающей среды, требующими стратегического подхода. Игрокам предстоит опробовать шесть новых заклинаний, пять призываемых существ, три новых здания и новые боевые предметы, которые добавят разнообразие в сражения.

Бета-версия также включает новые практические функции: внутриигровой командный текстовый чат, систему жалоб на плохое поведение, раннюю версию системы ранжирования и инструмент для тестирования настройки заклинателей и камней жизни. Серверы расширены на Азию, а участники первой бета-версии автоматически получат доступ.

Quantic Dream отмечает, что системные требования игры обновлены в соответствии с оптимизациями, а новые механики и улучшения позволят игрокам оценить стратегическую глубину Spellcasters Chronicles. Регистрация на участие в тесте всё ещё открыта для желающих.

Второй бета-тест станет важным шагом перед ранним доступом, предоставив игрокам возможность познакомиться с новым контентом и помочь студии подготовить финальную версию игры.