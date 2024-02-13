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SpellForce: Conquest of Eo 03.02.2023
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
7.4 74 оценки

Для пошаговой стратегии SpellForce: Conquest of Eo стало доступно дополнение Demon Scourge

monk70
Новости

Новая угроза возникает в Demon Scourge, новом расширении для постоянно меняющейся пошаговой стратегической игры SpellForce: Conquest of Eo, которое уже доступно для ПК, PS5, Xbox Series. Тролли стекаются с гор, изгнанные из домов своих предков, а повелители демонов устроили свои владения на виду, извлекая самую суть земли для своих гнусных целей. Будут ли эти новые силы для вас союзником или врагом?

Demon Scourge представит в SpellForce: Conquest of Eo новый класс магов — Демонолог. Демонолог обладает уникальным набором заклинаний и собственным стилем игры.

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