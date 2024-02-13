Для пошаговой стратегии SpellForce: Conquest of Eo стало доступно дополнение Demon Scourge

Новая угроза возникает в Demon Scourge, новом расширении для постоянно меняющейся пошаговой стратегической игры SpellForce: Conquest of Eo, которое уже доступно для ПК, PS5, Xbox Series. Тролли стекаются с гор, изгнанные из домов своих предков, а повелители демонов устроили свои владения на виду, извлекая самую суть земли для своих гнусных целей. Будут ли эти новые силы для вас союзником или врагом?
Demon Scourge представит в SpellForce: Conquest of Eo новый класс магов — Демонолог. Демонолог обладает уникальным набором заклинаний и собственным стилем игры.