SpellForce: Conquest of Eo 03.02.2023
7.2 38 оценок

Фэнтезийная стратегия Spellforce: Conquest of Eo получила текстовый перевод на русский язык

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butcher69
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Команда энтузиастов-переводчиков Team RIG представила первую версию своего русификатора для фэнтезийной стратегии Spellforce: Conquest of Eo. Перевод выполнен в виде текста и распространяется полностью на бесплатной основе. Перевод подходит как для Steam-версии, так и для GOG.

Скачать русификатор можно здесь.

SpellForce: Conquest of Eo — это последняя пошаговая глава в серии SpellForce, которая доступна для ПК. Благодаря эпическим процедурно генерируемым однопользовательским кампаниям, различным архетипам магов и случайным образом выбранным противникам она предлагает высокую ценность реиграбельности.

Игра вышла 3 февраля этого года, и на данный момент имеет 81% положительных отзывов в Steam.

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