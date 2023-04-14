Фэнтезийная стратегия Spellforce: Conquest of Eo получила текстовый перевод на русский язык ©

Команда энтузиастов-переводчиков Team RIG представила первую версию своего русификатора для фэнтезийной стратегии Spellforce: Conquest of Eo. Перевод выполнен в виде текста и распространяется полностью на бесплатной основе. Перевод подходит как для Steam-версии, так и для GOG.

Скачать русификатор можно здесь.

SpellForce: Conquest of Eo — это последняя пошаговая глава в серии SpellForce, которая доступна для ПК. Благодаря эпическим процедурно генерируемым однопользовательским кампаниям, различным архетипам магов и случайным образом выбранным противникам она предлагает высокую ценность реиграбельности.

Игра вышла 3 февраля этого года, и на данный момент имеет 81% положительных отзывов в Steam.