С выходом дополнения Demon Scourge в пошаговой стратегии SpellForce: Conquest of Eo появятся демоны

Тактическая ролевая игра с элементами пошаговых боёв, действие которой разворачивается в проработанном фэнтезийном мире. Игроку предстоит вжиться в роль ученика великого волшебника и принять на себя его миссию — найти легендарный Архипламень, артефакт невероятной силы, способный даровать своему обладателю абсолютную власть.

Главный герой отправляется в путешествие по обширным землям королевства Эо в поисках древней реликвии. Ему предстоит исследовать все уголки царства, столкнуться с множеством опасностей и преодолеть немало препятствий на пути к цели. Однако на Архипламень претендуют и другие волшебники, готовые на всё ради обретения абсолютной власти. Главному герою придётся вступить в сражение с их огромными армиями и превзойти соперников в коварстве.

Чтобы расширять свои владения, игрок должен контролировать источники Архипламени — это позволит пополнять гримуар новыми заклинаниями, создавать мощные артефакты и улучшать свою волшебную башню. Перед вами открывается многогранный мир, полный магии и приключений. Сумеете ли вы достичь цели и стать величайшим магом или вам предстоит погибнуть в борьбе за власть? Всё зависит от ваших решений.