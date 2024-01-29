С выходом дополнения Demon Scourge в пошаговой стратегии SpellForce: Conquest of Eo появятся демоны

Новая угроза нарастает в землях Эо. В грядущем расширении для пошаговой стратегии SpellForce: Conquest of Eo появится новый класс магов — Демонолог, со своим собственным способом ведения игры и уникальным набором заклинаний.
Тролли спускаются с гор, изгнанные из своих родовых домов, и разрушают города и поселения на своем пути. Эта новая фракция представит вам новые войска и позволит опробовать новую тактику на поле боя.
Также в игре появились зловещие повелители демонов, которые смело устанавливают свои владения на виду у всех, добывая жизненную силу земли для своих злобных целей.
Станут ли эти могущественные захватчики союзниками или противниками в ваших поисках?
Заключите новый договор, когда SpellForce: Conquest of Eo - Demon Scourge выйдет 13 февраля 2024 года.