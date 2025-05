SpellForce: Conquest of Eo обзавелась дополнением Children of Nor

Разработчик Owned by Gravity и издатель THQ Nordic сегодня объявили о выпуске нового DLC для SpellForce: Conquest of Eo, стратегической игры, получившей признание фанатов и критиков. Новое дополнение Children of Nor доступно для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

В Children of Nor новая угроза нависает над мистическим миром Eo, но некоторые видят в этих событиях возможность, поскольку амбициозные темные эльфы выходят из тени. Эта новая фракция, известная своей хитростью и коварством, приносит восемь новых уникальных типов войск на поля сражений Eo, включая наездников на рапторах, ведьм, воинов клинков и колдунов. Имея склонность к призыву магии и ядов всех видов, темные эльфы предлагают захватывающий новый набор стратегий для начинающих магов и военачальников.

Но звезды также благоприятствуют другим инновациям: Астромансер — это мощный новый архетип, мастер тайного искусства перестройки созвездий и использования сил самого космоса. Направляя космическую энергию в магические драгоценные камни, Астромансер создает сложные звездные карты, которые используют силы судьбы. Эти небесные конструкции дают мощные бонусы, изменяют структуру мира и раскрывают скрытые истины, разбросанные по звездам. Миньоны-звездочеты бродят по землям, чтобы открывать новые созвездия и использовать астральные силы, которые они даруют.