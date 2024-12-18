SpellForce: Conquest of Eo получает обновление Origins с бесплатным контентом и функциями

Команда Owned by Gravity предоставила особое бесплатное обновление контента — патч 1.9 «Origins» — для игроков SpellForce: Conquest of Eo, которое уже доступно.

Это обновление представляет шесть уникальных истоков, которые позволяют вам формировать свое завоевание с самого начала. Вы пойдете маршем как «Захватчик» или будете стоять твердо как «Защитник горы»? Каждое происхождение предлагает новый способ начать свое путешествие и привносит свой собственный поворот в сюжет игры.

В этот патч также попало множество часто запрашиваемых функций. В частности, SpellForce: Conquest of Eo теперь включает в себя настоящее автоматическое решение для сражений, что позволяет вам побеждать быстрее, чем когда-либо. Теперь вы можете играть в битвы на ускоренной скорости и даже перезапускать их, если что-то пошло не так.

SpellForce: Conquest of Eo доступна для ПК, PS5 и Xbox Series S/X.